Boca va al Monumental con su última joya: la historia de Tomás Aranda y el video del día que la rompió ante River

El juvenil de 18 años, que tuvo su debut profesional en este 2026, ya es una realidad y logró establecerse rápidamente en el equipo titular. Nacido en Ciudadela en 2007, llegó a la Ribera en 2018 luego de un breve paso por las categorías formativas de Ituzaingó. Tras superar las infantiles, en 2023 se convirtió en capitán de la Séptima División campeona de Antonio "Chipi" Barijho y en 2024 ascendió a la Reserva .

Admirador de Juan Román Riquelme, Lionel Messi y Neymar, también tiene como referente a Leandro Paredes, con quien hoy comparte el día a día en el primer equipo y es su capitán. Tiempo atrás, Mauricio "Chicho" Serna definió al joven volante ofensivo de 1,64 metros de altura como "el mejor jugador de las inferiores".

El día que Aranda la rompió con la Reserva de Boca en el Superclásico

El día que Aranda la rompió con la Reserva de Boca en el Superclásico

En la Reserva llegó a jugar unos 40 partidos, en los que marcó 4 goles y dio 7 asistencias. En 2025 se consagró bicampeón del Torneo Proyección bajo las órdenes de Mariano Herrón. En el Clausura, debió enfrentar en semifinales nada más y nada menos que menos que a River en Boca Predio.

En aquel encuentro, disputado el pasado 27 de noviembre, Aranda jugó el que muchos de lo que lo seguían en el día a día consideran su mejor partido en la categoría. Fue el jugador más desequilibrante del partido, la principal carta ofensiva del Xeneize en el mediocampo y contabilizó incontables avances en los que dejó en el caminos a varios rivales con sus gambetas, además de que aportó muchos pases precisos a sus compañeros en los últimos metros.

Las declaraciones de Aranda tras el Superclásico de Reserva

Las declaraciones de Aranda tras el Superclásico de Reserva

"Es un orgullo muy grande. Es un Superclásico. El entrenador nos dijo que nos envidiaba, que es un partido único, como siempre es contra River", había declarado tras aquella magnífica función que les dio el pase a la final. A casi 5 meses de esa noche inolvidable, tendrá la oportunidad de enfrentar al Millonario con el primer equipo y en el Monumental.

¿Logrará Aranda volver a brillar contra el eterno rival y ante los ojos de todo el país?