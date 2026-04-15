Se confirmó el peor escenario para Agustín Marchesín: qué lesión tiene el arquero de Boca

Con el correr de las horas se dio a conocer el diagnóstico de Agustín Marchesín, tras su angustiante salida vs. Barcelona de Ecuador. Y es grave.

Boca tuvo una noche de Copa Libertadores casi perfecta en la Bombonera, donde goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador, estiró su racha de partidos invicto (lleva 12 sin perder) y llega envalentonado al Superclásico con River. Pero más allá del resultado, el foco quedó puesto en el angustiante momento que vivió Agustín Marchesín.

En uno de los primeros ataques del equipo visitante, el arquero de 38 años pisó mal y ese movimiento le provocó una dura torcedura en la rodilla derecha. Al instante, cayó desplomado retorciéndose del dolor y los médicos entraron a atenderlo. Y la lectura de labios de la tranmisión oficial evidenció lo que se venía: "Me rompí", soltó el ex Lanús, justo antes de su llanto desconsolado y la posterior salida en carrito directo al vestuario.

El momento en que se lesionó Agustín Marchesín

Confirmada la gravedad de la lesión de Agustín Marchesín Tras el triunfo xeneize, los mensajes de apoyo de Claudio Úbeda y Leandro Paredes ya dejaban entrever que se trataba de una lesión seria. Y con el correr de las horas se terminó confirmando la peor noticia de todas: Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Si bien el club todavía no publicó el parte médico oficial, el diagnóstico es claro. Será operado en las próximas horas por el Dr. Batista y los plazos de recuperación rondan los 8 meses, por lo que Boca perderá a su arquero titular por lo que resta del año.