El lamento de Úbeda tras el triunfo de Boca por la dura lesión de Marchesín: "Es una pérdida grave y grande"

La goleada 3-0 de Boca sobre Barcelona de Ecuador quedó opacada por la posible rotura de ligamentos de Agustín Marchesín en el arranque del partido.

En la previa del Superclásico, Boca Juniors tuvo uno de sus mejores partidos en lo que va del 2026 y se impuso con autoridad por 3-0 sobre Barcelona de Guayaquil por la fecha 2 de la Copa Libertadores. De este modo, arrancó el certamen de la mejor manera posible, sumando 6 puntos de 6 en el grupo de la muerte.

Fue un duelo en el que, pese a la alegría por la victoria y la contundencia, quedó un sabor agridulce por la dura lesión de Agustín Marchesín, que se marchó en el arranque del partido entre lágrimas y en carrito médico. A falta del parte oficial, todo indica que sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, lo que dejó muy conmovidos a sus compañeros.

Agustín Marchesín se resintió de su lesión Agustín Marchesín se marchó entre lágrimas y en carrito médico. Fotobaires

Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa Así lo confirmó Claudio Úbeda luego del encuentro: "Lamentablemente es una pérdida nuestra grave y grande. Respaldarlo a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la lesión", contó en conferencia de prensa respecto del arquero de 38 años, que había vuelto a jugar hace unos días tras estar de baja durante algunas semanas por otra dolencia muscular en la misma pierna.

"Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido, la sensación que le queda a los jugadores no es buena porque sabés que se lesionó un compañero y estás un poco pendiente de eso", apuntó luego el entrenador respecto del impacto que tuvo esta baja tempranera en el resto del plantel.