Video revelador: el momento de la dura lesión de Marchesín y su llanto desconsolado
A los 12 minutos de Boca-Barcelona de Guayaquil, Agustín Marchesín, que había vuelto a jugar hace poco, debió abandonar el campo en carrito médico.
Agustín Marchesín volvió a jugar el último fin de semana tras recuperarse de su lesión muscular y recuperó su lugar como titular en Boca Juniors. Este martes, Claudio Úbeda lo incluyó en el once inicial para el duelo contra Barcelona de Ecuador por la fecha 2 de la Copa Libertadores, en la antesala del Superclásico del domingo.
Sin embargo, las cosas no saldrían para nada bien para el ex Lanús, ya que antes de que se cumplieran los 10 minutos de partido, pisó mal en un ataque del elenco visitante, se volvió a lesionar su pierna derecha y dejó una imagen que encendió todas las alarmas.
El momento en que se lesionó Agustín Marchesín
En la transmisión oficial se vio cómo mientras corría para cubrir el flanco derecho del arco, se cayó solo y se quedó revolcándose en el suelo de dolor. Y una cámara exclusiva de ESPN que estaba detrás de la línea de meta logró captar bien de cerca cómo hizo una mala torción con la rodilla, lo que terminó desembocando en su caída.
La cámara que revela cómo se lesionó Agustín Marchesín
La forma en la que reaccionó y manifestó su dolor, desconsolado y rompiendo inmediatamente en llanto, dio a entender que se trata de algo serio. Y por el tipo de movimiento que hizo, podría tratarse de una lesión de meniscos. Habrá que esperar el parte oficial del club, pero las imágenes no son muy alentadoras.
Marchesín se marchó de la cancha entre lágrimas
Tras unos instantes en que sus compañeros trataron de contenerlo emocionalmente, ingresó el carrito médico para llevarse a Marchesín, quien se marchó de la cancha entre lágrimas. Leandro Brey, que lo había reemplazado en los últimos partidos, ingresó en su lugar y se perfila para defender el arco de Boca el domingo contra River en el Monumental.