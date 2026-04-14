Video revelador: el momento de la dura lesión de Marchesín y su llanto desconsolado

A los 12 minutos de Boca-Barcelona de Guayaquil, Agustín Marchesín, que había vuelto a jugar hace poco, debió abandonar el campo en carrito médico.

Sin embargo, las cosas no saldrían para nada bien para el ex Lanús, ya que antes de que se cumplieran los 10 minutos de partido, pisó mal en un ataque del elenco visitante, se volvió a lesionar su pierna derecha y dejó una imagen que encendió todas las alarmas.

El momento en que se lesionó Agustín Marchesín El momento en que se lesionó Agustín Marchesín En la transmisión oficial se vio cómo mientras corría para cubrir el flanco derecho del arco, se cayó solo y se quedó revolcándose en el suelo de dolor. Y una cámara exclusiva de ESPN que estaba detrás de la línea de meta logró captar bien de cerca cómo hizo una mala torción con la rodilla, lo que terminó desembocando en su caída.

La cámara que revela cómo se lesionó Agustín Marchesín La cámara que revela cómo se lesionó Agustín Marchesín La forma en la que reaccionó y manifestó su dolor, desconsolado y rompiendo inmediatamente en llanto, dio a entender que se trata de algo serio. Y por el tipo de movimiento que hizo, podría tratarse de una lesión de meniscos. Habrá que esperar el parte oficial del club, pero las imágenes no son muy alentadoras.