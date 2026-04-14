Darío Herrera será el árbitro del River-Boca: su historial en Superclásicos y con cada equipo

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 15 del Torneo Apertura, con el foco puesto en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors . El partido se disputará el domingo 19 de abril a las 17.00 y tendrá como árbitro principal a Darío Herrera , uno de los tres jueces argentinos que irán al Mundial 2026 , mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Se trata de una designación que no pasa desapercibida, especialmente por el historial reciente del juez en partidos de alto voltaje y, en particular, en enfrentamientos entre ambos equipos.

Los números de Herrera dirigiendo a Boca muestran un saldo de 22 triunfos, 11 empates y 9 derrotas. En esos encuentros, expulsó a 13 jugadores del Xeneize y a 10 rivales, además de sancionarle 6 penales a favor y 3 en contra.

Con River , en tanto, el registro es de 17 victorias, 7 empates y 10 caídas. En esos partidos, hubo 5 expulsados del Millonario (2 suplentes) y 10 rivales, con 7 penales a favor y 5 en contra.

En Superclásicos, Herrera dirigió en seis oportunidades: Boca ganó tres, empataron dos (uno de ellos, el recordado encuentro de octavos de final de la Libertadores en la Bombonera, suspendido en el entretiempo por el gas pimienta arrojado a jugadores visitantes) y River se impuso en una ocasión.

El último antecedente también suma tensión: fue el triunfo 1-0 de River, en un partido que tuvo un final caliente. Allí sancionó un penal de Agustín Sández sobre Pablo Solari a los 92 minutos, protestado por todo Boca, que luego convirtió Miguel Borja. Tras el gol, se produjo un tumulto generalizado que terminó con tres expulsados por lado, incluidos dos suplentes del equipo local.

Embed - ¡EL MILLONARIO FESTEJÓ EN UN SUPERCLÁSICO HISTÓRICO CON 7 EXPULSADOS! | River 1-0 Boca | RESUMEN

El resto de la fecha 15

Más allá del Superclásico, la jornada contará con una agenda cargada. El viernes se abrirá con Unión ante Newell’s, mientras que el sábado habrá partidos como Independiente frente a Defensa y Justicia.

El domingo, además del clásico, se jugarán encuentros como Aldosivi ante Racing y Rosario Central frente a Sarmiento. La fecha se cerrará el lunes con duelos como San Lorenzo contra Vélez y Tigre ante Huracán.

Los árbitros designados para la Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martinez

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez