El lapidario dato que preocupa a Boca a una semana del Superclásico con River en el Monumental

Con el empate ante Independiente en la Bombonera, Boca estiró una estadística negativa que empieza a pesar de cara al duelo ante el Millonario.

El empate de Boca Juniors ante Independiente en la Bombonera dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo de Claudio Úbeda estiró su racha a 11 partidos sin conocer la derrota, pero por el otro aparece una estadística que empieza a inquietar puertas adentro: los clásicos.

El 1-1 contra el Rojo volvió a poner sobre la mesa una falencia que se repite en el último tiempo. Es que el Xeneize apenas pudo festejar una victoria en sus últimos doce cruces ante los denominados grandes, una racha que pesa y que se profundizó justo antes del Superclásico ante River del próximo domingo.

Discusión Boca vs Independiente Apertura 2026 Boca empató con Independiente y estiró su racha negativa en clásicos. Fotobaires La racha en clásicos que acecha a Boca antes de visitar a River En este Torneo Apertura, Boca empató sin goles ante Racing, igualó 1-1 con San Lorenzo y repitió el mismo resultado vs. Independiente. Incluso, si se pone la lupa en el corto plazo, el panorama es todavía más complejo: durante dicho periodo de partidos, empató seis veces y perdió cuatro, siendo que fue local en ocho de las doce presentaciones.

La última alegría fue justamente ante River en la Bombonera, en el Clausura 2025, que fue una fiesta total porque significó la vuelta del Xeneize a la Copa Libertadores al haber sumado los puntos necesarios por la tabla anual.