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Boca e Independiente empataron 1-1 en un clásico picante en la Bombonera

Por la fecha 14, Independiente ganaba con un golazo de Abaldo a los 8 minutos, pero Giménez marcó la igualdad para Boca con un penal polémico a los 45'.

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Boca e Independiente repartieron puntos en la Bombonera.

Boca e Independiente repartieron puntos en la Bombonera.

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Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors, que jugó con un once inicial completamente alternativo, e Independiente repartieron puntos este sábado en el clásico. Fue un empate 1-1 en la Bombonera en un duelo no excento de polémicas.

El Rey de Copa se había puesto en ventaja a los 8 minutos con un golazo de Matías Abaldo. Pero, sobre el cierre del primer tiempo, al Xeneize le cobraron un muy polémico penal que protestaron todos los futbolistas y cuerpo técnico visitantes, y que Milton Giménez cambió por gol para sentenciar la igualdad.

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El golazo de Abaldo para el 1-0 de Independiente

El golazo de Abaldo para el 1-0 de Independiente

El polémico penal que le cobraron a Boca

El polémico penal que le cobraron a Boca contra Independiente

El gol de penal de Giménez para el empate de Boca

El gol de penal de Giménez para el empate de Boca

El minuto a minuto de Boca - Independiente

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