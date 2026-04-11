Boca e Independiente empataron 1-1 en un clásico picante en la Bombonera
Por la fecha 14, Independiente ganaba con un golazo de Abaldo a los 8 minutos, pero Giménez marcó la igualdad para Boca con un penal polémico a los 45'.
Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors, que jugó con un once inicial completamente alternativo, e Independiente repartieron puntos este sábado en el clásico. Fue un empate 1-1 en la Bombonera en un duelo no excento de polémicas.
El Rey de Copa se había puesto en ventaja a los 8 minutos con un golazo de Matías Abaldo. Pero, sobre el cierre del primer tiempo, al Xeneize le cobraron un muy polémico penal que protestaron todos los futbolistas y cuerpo técnico visitantes, y que Milton Giménez cambió por gol para sentenciar la igualdad.
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