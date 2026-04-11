El polémico penal que le cobraron a Boca y que protestó todo Independiente

Sobre el cierre del primer tiempo, Boca se encontró con una pena máxima a favor por una falta a Alan Velasco en el área que todo Independiente negó.

Boca Juniors e Independiente chocaron este sábado en un picante clásico en la Bombonera por la fecha 14. Como todo duelo de estas características, no faltaron las polémicas. Ya había habido protestas de los locales cuando la visita se puso en ventaja por el golazo de Matías Abaldo al minuto 8, y más tarde las cosas se pondrían más calientes.

Es que en el cierre del primer tiempo, en la última jugada, el Xeneize reclamó penal por una falta de Sebastián Valdez a Alan Velasco en la puerta del área, pero de parte del Rojo todos sus jugadores aseguraron que no existió tal infracción. El árbitro Andrés Merlos en primera instancia no había cobrado nada, hasta que fue llamado por el VAR.

El polémico penal que le cobraron a Boca contra Independiente El polémico penal que le cobraron a Boca contra Independiente El réferi estuvo unos cuantos minutos enfrente del monitor mientras revisaba la incidencia con distintas cámaras. Las imágenes advertían un leve toque del defensor del Rey de Copas sobre el extremo de 23 años, aunque no parecía ser lo suficientemente fuerte como para considerarlo un foul inobjetable.

Finalmente, el juez principal terminó determinando que el contacto fue suficiente como para sancionar la pena máxima. De este modo, Boca encontró desde los doce pasos la vía para marcar el 1-1 -gracias a la buena definición de Milton Giménez- con el que se irían al descanso.