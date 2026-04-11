A 7 meses de renunciar a Independiente, Julio Vaccari está cerca de ser el DT de otro equipo argentino

Julio Vaccari se reunió con dirigentes de un club de Primera y podría volver a dirigir si se llega a un arreglo en los términos de su contrato. Los detalles.

Vaccari, a un paso de volver a dirigir en el fútbol argentino tras un largo parate.

Tras de ser semifinalista del Torneo Apertura, un pésimo arranque en el Clausura decantó en la renuncia de Julio Vaccari como técnico de Independiente. Su salida, claro, tomó por sorpresa al fútbol argentino, aunque pueden ser las últimas horas del DT sin trabajo después de un largo parate.

¿Su posible destino? Gimnasia de La Plata, quien echó a Fernando Zaniratto por malos resultados y busca nuevo entrenador a contrarreloj. En ese sentido, el nombre del ex Defensa y Justicia apareció sobre la mesa de posibles candidatos y es el que reúne mayor consenso entre los dirigentes.

Tan firme es el interés del Lobo que hasta ya hubo un primer encuentro formal: Vaccari se juntó con Germán Brunati, director deportivo del club, para intercambiar ideas y empezar a hablar del proyecto deportivo. No obstante, todavía no se avanzó con la parte económica.

julio vaccari Vaccari renunció a Independiente el 13 de septiembre, tras la derrota 0-1 ante Banfield en el LDA-REB. Fotobaires Los números de Julio Vaccari como entrenador de Independiente En su último paso por el Rojo, el técnico de 45 años dirigió un total de 61 partidos, donde cosechó 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Su equipo fue protagonista del Apertura 2025 y estuvo cerca de cortar la histórica racha sin títulos, pero la derrota por penales ante Huracán en Avellaneda cortó con la ilusión.