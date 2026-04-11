El borrado entre los concentrados de Boca para recibir a Independiente que llama la atención
Claudio Úbeda dejó a tres jugadores afuera del clásico con Independiente en la Bombonera, pero hay una ausencia que sorprendió a todos. De quién se trata.
El clásico contra Independiente llega en un momento incómodo para Boca. Ante la seguidilla de partidos, con la Copa Libertadores y el Superclásico ante River en el horizonte, Claudio Úbeda optará por una rotación masiva este sábado a las 19:30 en la Bombonera, aunque la lista dejó algunas sorpresas.
A diferencia de lo que pasaba a principio de año, cuando debía subir juveniles producto de las incontables lesiones, el Sifón empieza a tener a todos sus futbolistas a disposición. Y claro, eso hace que varios del plantel vuelvan a perder cierta consideración.
El extraño caso de Kevin Zenón en Boca
En ese sentido, hay un caso que resalta por sobre los demás: Kevin Zenón. El ex Unión, que había viajado a Córdoba (Talleres) y Chile (Universidad Católica), quedó afuera de los concentrados para recibir al Rojo, una decisión llamativa teniendo en cuenta que el Xeneize saldrá a la cancha con equipo alternativo.
Lo que resulta extraño es que el volante ofensivo pasó de ser titular indiscutido en el arranque de la era Miguel Ángel Russo en el Mundial de Clubes a prácticamente desaparecer del radar en cuestión de meses. De hecho, su última vez con la camiseta de Boca fue el 28 de febrero, en el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura.
Los otros nombres que no integran la lista para jugar contra el equipo de Gustavo Quinteros son Lucas Janson y Agustín Martagani. En ambos casos, parece haber ciclo cumplido y es difícil que vuelvan a ser considerados en el Xeneize.
La lista de Úbeda para el clásico con Independiente