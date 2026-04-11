El borrado entre los concentrados de Boca para recibir a Independiente que llama la atención

Claudio Úbeda dejó a tres jugadores afuera del clásico con Independiente en la Bombonera, pero hay una ausencia que sorprendió a todos. De quién se trata.

A diferencia de lo que pasaba a principio de año, cuando debía subir juveniles producto de las incontables lesiones, el Sifón empieza a tener a todos sus futbolistas a disposición. Y claro, eso hace que varios del plantel vuelvan a perder cierta consideración.

El extraño caso de Kevin Zenón en Boca En ese sentido, hay un caso que resalta por sobre los demás: Kevin Zenón. El ex Unión, que había viajado a Córdoba (Talleres) y Chile (Universidad Católica), quedó afuera de los concentrados para recibir al Rojo, una decisión llamativa teniendo en cuenta que el Xeneize saldrá a la cancha con equipo alternativo.

Kevin Zenon Zenón, de titular en el Mundial de Clubes a no ser considerado por Úbeda en 2026. @kevinzenon Lo que resulta extraño es que el volante ofensivo pasó de ser titular indiscutido en el arranque de la era Miguel Ángel Russo en el Mundial de Clubes a prácticamente desaparecer del radar en cuestión de meses. De hecho, su última vez con la camiseta de Boca fue el 28 de febrero, en el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Los otros nombres que no integran la lista para jugar contra el equipo de Gustavo Quinteros son Lucas Janson y Agustín Martagani. En ambos casos, parece haber ciclo cumplido y es difícil que vuelvan a ser considerados en el Xeneize.