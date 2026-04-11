Video: la Selección argentina Sub 17 cayó por goleada con Brasil y el final fue con escándalo

Tras la dura derrota en el clásico sudamericano, los festejos provocadores de los jugadores brasileños hicieron estallar a los de la Albiceleste.

La Selección argentina Sub 17 sufrió un duro cachetazo en el Sudamericano: perdió 3-0 con Brasil, dejó el invicto en el camino y se jugará la clasificación al Mundial en la última fecha. Para colmo, sobre el final del partido casi se van a las manos.

El Argentina-Brasil Sub 17 casi termina muy mal: cómo se originó el conflicto El clima, que se tornó caliente de principio a fin, terminó de explotar una vez consumado el clásico. Los festejos provocadores de los brasileños encendieron la chispa, lo que llevó a un tumulto con empujones y corridas que obligó a intervenir a los cuerpos técnicos de ambos planteles.

En medio del caos, también aparecieron acusaciones cruzadas. Es que futbolistas de la Verdeamarela denunciaron gestos racistas durante el partido, mientras que desde el lado argentino señalaron que un fotógrafo habría empujado a uno de sus jugadores. Como consecuencia del caos, el árbitro expulsó a Tobías Goytia, el extremo de las Inferiores de River y quien no podrá estar en el próximo compromiso.

El escándalo final tras el Argentina-Brasil del Sudamericano Sub 17. El escándalo final tras el Argentina-Brasil del Sudamericano Sub 17. Video: DSports Cómo sigue el camino de la Albiceleste en el Sudamericano En lo que respecta al resultado, el golpe también se sintió en la tabla. Argentina no pudo asegurar su clasificación a la fase final, aunque se mantiene segunda en el grupo con seis puntos, todavía en zona de acceso a semifinales y también al Mundial.