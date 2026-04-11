Boca vs. Independiente, promesa de partidazo en la Bombonera: hora y cómo ver en vivo

El Xeneize busca sostener su racha en casa ante un rival que llega en alza tras ganar el clásico. Todo lo que hay que saber.

Boca Juniors recibe este sábado a Independiente en uno de los encuentros destacados de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 19:30 en la Bombonera, con transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Merlos y en el VAR estará Lucas Novelli.

El equipo local atraviesa un buen momento en el campeonato, con una racha positiva que lo posiciona en los primeros puestos de la Zona A y cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

apertura fecha 14 Se juega la decimocuarta fecha del Torneo Apertura. X @LigaAFA Boca, entre el torneo local y la Copa El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con confianza tras su reciente victoria en la Copa Libertadores, donde se impuso 1-0 como visitante ante Universidad Católica de Chile.

Triunfo Boca sobre Universidad Católica Leandro paredes Adam Bareiro Boca Juniors viene de ganar en su debut copero, en Chile. Fotobaires Pensando en la seguidilla de partidos, el entrenador podría optar por una rotación en el equipo, con la inclusión de algunos jugadores que habitualmente no son titulares.

Independiente llega motivado Independiente, por su parte, viene de conseguir un triunfo importante en el clásico frente a Racing, al que derrotó 1-0 con un gol de Gabriel Ávalos en el tramo final del partido.