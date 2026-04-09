El guiño del Changuito Zeballos en pleno armado del once de Boca para el clásico ante Independiente

Exequiel Zeballos volvió a entrenarse a la par del grupo tras su lesión y su presencia empieza a meterse en la cabeza del DT para el próximo partido de Boca.

Exequiel Zeballos volvió a aparecer en escena en Boca justo cuando el equipo entra en una seguidilla determinante. Tras dos meses afuera por un desgarro, el extremo se entrenó nuevamente a la par del grupo y dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

"Ahora sí". Con esas dos palabras y una imagen desde la práctica en Chile, el Chango marcó su regreso. Fue después de completar sin inconvenientes el entrenamiento del miércoles, en lo que significó un paso clave en su recuperación, que el club llevó con cautela para evitar recaídas.

La historia de Exequiel Zeballos que ilusiona a todo Boca La historia que subió el Chango a su Instagram La historia que subió el Chango Zeballos a su Instagram. Instagram Ya de vuelta en Buenos Aires, Zeballos se sumará nuevamente al grupo en la práctica en la Bombonera y quedará a disposición de Claudio Úbeda. A partir de ahí, el DT deberá definir si lo incluye entre los convocados para enfrentar a Independiente y en qué rol podría utilizarlo.

El contexto abre una puerta. Miguel Merentiel terminó con molestias en el último partido de Copa Libertadores y su presencia no está asegurada, lo que genera una vacante en el ataque. En ese escenario, Zeballos aparece como una alternativa, aunque también Milton Giménez y Ángel Romero corren con chances si Úbeda decide preservar a Bareiro.