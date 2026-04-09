¡Histórico! La FIFA designó por primera vez a un árbitro mendocino para un Mundial
La FIFA comunicó el listado de árbitros que formarán parte de la máxima cita, con la presencia de un reconocido referee de la provincia.
A sólo 63 días del Campeonato del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA dio a conocer este jueves el listado de referees que compondrán los cuerpos arbitrales de cada una de las federaciones y en donde figura un reconocido árbitro mendocino.
Se trata de Cristian Navarro, árbitro asistente internacional, quien será uno de los nueve argentinos que representarán al país en el máximo torneo de selecciones de fútbol del mundo y además es el primero oriundo de Mendoza en formar del evento más importante.
Junto con Navarro, figuran en la lista Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, como jueces principales, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso, como jueces asistentes, y Hernán Mastrángelo como árbitro VAR.
Quién es el mendocino que dirigirá en el Mundial
Navarro, nacido en San Martín hace 41 años, se inició en el arbitraje gracias a los consejos de su padre, quien fue un reconocido referee mendocino de la década del '70 y '80. El Cabezón comenzó su carrera en la Liga Mendocina de Fútbol y llegó a obtener la licencia internacional en 2014.
Durante su extensa carrera, el mendocino no sólo tuvo la posibilidad de dirigir en la Primera División, en donde se encuentra actualmente, sino también que fue parte de cuerpos arbitrales de la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, Copa América, torneos sudamericanos y hasta se dio el lujo de dirigir un partido de la Liga Profesional Saudí, en donde entre otros jugó Cristiano Ronaldo. Orgullo local.