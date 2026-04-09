¡Histórico! La FIFA designó por primera vez a un árbitro mendocino para un Mundial

La FIFA comunicó el listado de árbitros que formarán parte de la máxima cita, con la presencia de un reconocido referee de la provincia.

El Cabezón Navarro es el primer árbitro mendocino que participará de un Campeonato del Mundo.

A sólo 63 días del Campeonato del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA dio a conocer este jueves el listado de referees que compondrán los cuerpos arbitrales de cada una de las federaciones y en donde figura un reconocido árbitro mendocino.

Se trata de Cristian Navarro, árbitro asistente internacional, quien será uno de los nueve argentinos que representarán al país en el máximo torneo de selecciones de fútbol del mundo y además es el primero oriundo de Mendoza en formar del evento más importante.

Arbitros argentinos Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez son los tres elegidos como árbitros principales, un número récord para el país. Junto con Navarro, figuran en la lista Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, como jueces principales, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso, como jueces asistentes, y Hernán Mastrángelo como árbitro VAR.

Quién es el mendocino que dirigirá en el Mundial Navarro, nacido en San Martín hace 41 años, se inició en el arbitraje gracias a los consejos de su padre, quien fue un reconocido referee mendocino de la década del '70 y '80. El Cabezón comenzó su carrera en la Liga Mendocina de Fútbol y llegó a obtener la licencia internacional en 2014.