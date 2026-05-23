Tremenda fecha del Top 8 Cuyano: CPBM lidera y Mendoza-Liceo empataron en un partidazo

El Top 8 Cuyano dejó una jornada cargada de emociones, grandes partidos y una tabla que ya empieza a marcar candidatos en la Copa de Oro.

El gran ganador de la fecha fue CPBM, que consiguió un triunfazo en San Juan al imponerse 32 a 14 y quedó como uno de los líderes del certamen con cuatro puntos.

También festejó Los Tordos Rugby Club, que derrotó a Teqüe Rugby Club por 32 a 26 en un encuentro muy intenso y con final abierto hasta los últimos minutos.

Por su parte, Marista Rugby Club consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse por un ajustado 27 a 25, resultado que también lo dejó en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, uno de los grandes espectáculos de la fecha se vivió en El Bermejo, donde Mendoza Rugby Club y Liceo Rugby Club protagonizaron un verdadero partidazo que terminó empatado 29 a 29.

Con estos resultados, la tabla de la Copa de Oro tiene arriba a CPBM, Los Tordos y Marista con cuatro puntos, mientras que Liceo y Mendoza suman dos unidades tras la igualdad.

mARISTAS Marista sacó un buen triunfo en San Juan. @rugbydecuyo

Peumayén arrasó en la Copa de Plata

En la Copa de Plata también hubo resultados contundentes. Peumayén Rugby Club fue una verdadera máquina y aplastó a Rivadavia Rugby Club por un impactante 78 a 17, sumando además punto bonus.

Además, Universitario Rugby Club de Mendoza logró una ajustada victoria 17 a 16 frente a Tacurú Rugby Club.

Otro que festejó fue Banco Rugby Club, que venció a Alfiles Rugby Club por 25 a 15.

En tanto, Huazihul Rugby Club se quedó con un sólido triunfo 33 a 16 frente a Jockey Club de San Juan.