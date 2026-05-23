TC2000 en Salta: cara y ceca para los mendocinos en una clasificación accidentada

El Autódromo Martín Miguel de Güemes es el escenario de la cuarta fecha del campeonato del TC2000 . Entre la adrenalina del norte argentino, los dos representantes provinciales vivieron realidades opuestas este sábado: Lucas Vicino se metió en el top 10 y se ilusiona, mientras que Nicolás Palau sufrió un vuelco y su participación el domingo no está confirmada.

La velocidad del TC2000 se trasladó este fin de semana a los exigentes 4.106 metros del circuito salteño. La expectativa es total para la carrera de este domingo a las 12, una final que promete ser pura estrategia: estará pactada a 35 minutos más una vuelta, pero contará con el condimento de una parada obligatoria en boxes para cambiar los neumáticos delanteros entre los minutos 15 y 25.

Sin embargo, las miradas del automovilismo mendocino estuvieron puestas en la suerte dispar de sus dos pilotos durante los ensayos y la clasificación de este sábado.

Quien no tuvo una buena jornada fue Nicolás Palau (Halcón Motorsport). El joven de San Martín, de 23 años, sufrió un vuelco durante los entrenamientos que dejó su unidad dañada. En diálogo con MDZ , el piloto del este no ocultó su profunda preocupación y sembró dudas sobre si logrará largar la final.

En una curva al parecer había asfalto desgranado, lo que al parecer lo hizo derrapar y luego terminar volcando. Al cierre de esta edición, el equipo trabajaba contrarreloj, pero el sanmartiniano no pudo asegurar que el auto llegue en condiciones óptimas para la grilla de mañana.

La mala racha parece ensañarse con Palau en Salta. El año pasado, cuando venía peleando en los puestos de vanguardia, un error en la salida de boxes —el auto no llegó a ingresar a la pista porque tenía una rueda suelta— lo obligó a abandonar. Mañana espera tener su revancha, si los mecánicos logran el milagro.

TC2000 en Salta 23-05-2026 Gentileza

Lucas Vicino: del Turismo Nacional a subirse al Honda en tres días

La otra cara de la moneda es Lucas Vicino (Honda YPF Racing). El maipucino de 24 años se quedó con el décimo lugar de la clasificación en lo que significa apenas su segunda experiencia en la categoría, tras su debut en abril en El Zonda de San Juan con Chevrolet. Su llegada al equipo Honda se dio de forma exprés hace apenas 72 horas gracias a una vertiginosa negociación de último momento.

Tras bajarse del auto, Vicino dialogó en exclusiva con MDZ y analizó un sábado que consideró positivo, yendo de menor a más. Explicó que, si bien el décimo puesto es un buen punto de partida, las condiciones cambiantes de la pista sobre el final le impidieron arañar uno o dos escalones más arriba en el clasificador.

Para el piloto de Maipú, el fin de semana representa un proceso de adaptación acelerado. Al no haber competido el año pasado, el exigente trazado salteño era completamente desconocido para él. A esto se le suma el desafío técnico de volver al TC2000, una categoría que definió como muy divertida pero radicalmente opuesta al Turismo Nacional, donde compite habitualmente. Según detalló, el monoplaza actual le exige acostumbrarse a mucha más carga aerodinámica, mayor potencia de frenado y compuestos de neumáticos superiores a los del TN.

Durante la sesión clasificatoria, llamó la atención ver al Honda ingresar en dos oportunidades a los boxes. Vicino aclaró que esto formó parte de la estrategia permitida por el formato de "box abierto", aprovechando las entradas para realizar recambios de cubiertas y buscar el mejor registro posible.

TC2000 en Salta 23-05-2026 Lucas Vicino se metió en el top 10 e ilusiona. Gustavo Yañez /MDZ

De cara a la final del domingo, el maipucino se mostró entusiasmado pero consciente de que la exigencia será máxima. Destacó que, al tratarse de una carrera larga y con el condimento de la parada obligatoria, el rol de los mecánicos será clave: el equipo que logre cambiar los neumáticos delanteros con mayor velocidad le dará una ventaja crucial a su piloto en la pista.

Finalmente, el conductor del Honda YPF Racing aprovechó el micrófono de MDZ para solidarizarse con su coterráneo, lamentando el accidente de Nico Palau, a quien calificó como un gran piloto expuesto a los imprevistos lógicos de las carreras. Antes de enfocarse en la estrategia de mañana, Vicino cerró enviando un cálido saludo a su familia, a los sponsors que hicieron posible su presencia relámpago en Salta y a todos los fanáticos mendocinos que siguen de cerca su campaña.