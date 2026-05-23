No pudo ser: Mariano Navone perdió ante Tien en la final del ATP 250 de Ginebra

Mariano Navone se quedó a las puertas de ganar su segundo título en el circuito ATP, pero cayó ante el estadounidense en la final de Ginebra.

El tenista argentino Mariano Navone cayó en un apretadísimo partido en la final del ATP 250 de Ginebra frente al estadounidense Learner Tien. El oriundo 9 de Julio, que iba en busca de su segundo título ATP, perdió con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5 luego de dos horas y media de juego.

Navone perdió la final del ATP 250 de Ginebra El argentino tuvo un gran inicio de partido y se quedó con el primer parcial al conseguir dos quiebres, aunque Tien tuvo una gran reacción para quedarse con la segunda manga y así igualar la final. En el set definitivo todo inició muy favorable para Tien, que quebró rápidamente y se llegó a poner 3-0. Sin embargo, Navone no se dio por vencido y pudo recuperar el break para luego ponerse cinco iguales y ponerle suspenso a la definición.

Pero Tien tuvo unos dos games finales casi perfectos, primero manteniendo su saque sin ceder un puntos y luego consiguiendo el quiebre definitivo para así quedarse con la victoria y el segundo título de su carrera con solo 20 años, luego del conseguido en Metz el año pasado.

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Tien becomes the youngest American to win on European clay since his coach Chang in 1989!#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/DJZab9jmjg — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Pese a la derrota, Navone tuvo una muy buena semana en el torneo que se jugó en tierras suizas, donde incluso se dio el lujo de vencer a un jugador de primer nivel en polvo de ladrillo como lo es el noruego Casper Ruud.