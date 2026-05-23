Tras la baja de Alcaraz, otra dura noticia sacude Roland Garros

Roland Garros recibió este sábado otra noticia inesperada antes del inicio del cuadro principal. El francés Arthur Fils , considerado la principal esperanza local para esta edición del Grand Slam parisino, anunció que no podrá disputar el torneo debido a los problemas físicos que arrastra en una pierna.

La baja del joven de 21 años representa un nuevo golpe para la organización y para el público francés, especialmente después de conocerse también la ausencia del español Carlos Alcaraz , número 2 del mundo y campeón de las dos últimas ediciones del certamen.

Fils compareció ante los medios para explicar que tomó la decisión junto a su equipo médico con el objetivo de evitar riesgos mayores y enfocarse en una recuperación completa antes de la temporada sobre césped.

“El objetivo es no empeorar la lesión”, explicó el tenista francés, que prefirió bajarse del torneo antes de comprometer el resto de la temporada. El jugador arrastra molestias físicas que ya habían condicionado parte de su preparación en las últimas semanas.

El francés venía de atravesar un gran momento deportivo. En este 2026 había alcanzado las semifinales en los Masters 1000 de Miami y Madrid, además de conquistar el ATP de Barcelona, uno de los títulos más importantes de su carrera hasta el momento.

Arthur Fils Arthur Fils se bajó de Roland Garros. Instagram @arthur.fils

Su debut en Roland Garros estaba programado frente al suizo Stan Wawrinka, campeón del torneo en 2015 y uno de los invitados especiales de esta edición en lo que sería su última temporada en el circuito profesional.

Roland Garros pierde a dos grandes figuras antes del inicio

La ausencia de Fils se suma a la ya confirmada baja de Carlos Alcaraz, una de las máximas figuras del circuito y uno de los jugadores más convocantes del tenis actual. La salida de ambos representa una pérdida importante tanto en lo deportivo como en el atractivo comercial y mediático del torneo.

Carlos Alcaraz 16x9 Carlos Alcaraz, la gran ausencia de Roland Garros. @carlosalcaraz

En el caso de Fils, además, la situación genera preocupación por los antecedentes físicos recientes del francés. El año pasado también debió abandonar Roland Garros antes de la tercera ronda debido a problemas en la espalda que lo alejaron de las canchas durante ocho meses.

Tras ese largo proceso de recuperación, el francés había logrado recuperar sensaciones positivas y llegaba al Grand Slam parisino como uno de los nombres a seguir en el cuadro masculino. Sin embargo, las molestias físicas volvieron a aparecer y terminaron frustrando nuevamente su participación ante el público local.