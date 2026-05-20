En la qualy de Roland Garros hubo una escandalosa pelea entre dos tenistas: "Nos vemos afuera"

La clasificación de Roland Garros dejó un episodio poco habitual tras el partido entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto. El español y el japonés discutieron en la red después del triunfo de Martínez por 6-2 y 7-5, en una situación que obligó a intervenir al juez de silla.

El cruce ocurrió inmediatamente después del saludo final y quedó registrado por las cámaras presentes en el court. Durante varios segundos, ambos jugadores intercambiaron palabras cerca de la red antes de separarse.

La escena tomó repercusión luego de que trascendiera una frase atribuida al español durante la discusión: “¿Nos vemos afuera?”. Ahora, la organización del torneo deberá analizar si el episodio amerita alguna sanción disciplinaria o económica.

Según informó Eurosport, fue Martínez quien lanzó la invitación para continuar la discusión fuera de la cancha. Mientras el español se mostraba molesto, Sakamoto intentó responderle sin elevar el tono y permaneció algunos segundos frente a su rival antes de retirarse.

La situación llamó la atención porque el intercambio se extendió más de lo habitual para un cierre de partido y necesitó la presencia del umpire para evitar que continuara.

Fuerte cruce entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto en Roland Garros Fuerte cruce entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto en Roland Garros

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó el conflicto entre ambos jugadores. Tampoco hubo declaraciones públicas posteriores al encuentro.

De acuerdo con los reglamentos de conducta que se aplican en los torneos organizados bajo la órbita de la ITF, los comportamientos considerados antideportivos pueden derivar en multas o sanciones disciplinarias. La evaluación quedará ahora en manos de Roland Garros.

Martínez sigue en competencia

El contexto competitivo también influye sobre la situación. Pedro Martínez continúa disputando la qualy y cualquier eventual sanción podría impactar sobre su participación en el torneo.

El español, ubicado en el puesto 141 del ranking ATP, avanzó a la segunda ronda de la clasificación y quedó emparejado con el británico Arthur Frey. Al momento de esta publicación, Martínez se imponía por 7-6 en el primer set y 2-0 en el segundo.

Sakamoto, en cambio, quedó eliminado tras la derrota en París. El japonés había llegado al torneo como número 152 del ranking mundial.

Díaz Acosta, el único argentino en carrera

La jornada también dejó movimiento para los tenistas argentinos en la clasificación masculina. Facundo Díaz Acosta quedó como el único representante nacional con posibilidades de acceder al cuadro principal.

El jugador de 25 años superó en sus primeros partidos al australiano Christopher O’Connell y al suizo Remy Bertola, resultados que le permitieron avanzar hasta la ronda decisiva de la qualy.

Su próximo rival será el danés August Holmgren, en un partido que definirá si consigue ingresar al main draw de Roland Garros.

Los otros seis argentinos que habían comenzado la clasificación quedaron eliminados en las rondas previas.