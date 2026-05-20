Berni Llaver hará historia: correrá en el Turismo Carretera, la máxima categoría del automovilismo argentino

Bernardo Llaver finalmente tendrá su gran oportunidad en la máxima categoría del automovilismo nacional. El mendocino debutará oficialmente en el Turismo Carretera el próximo 31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba, a bordo de un Ford Mustang del TCM Racing Team.

La noticia representa uno de los momentos más importantes de la carrera deportiva del piloto oriundo de San Martín, que desde hace años perseguía el sueño de llegar al TC, la categoría más popular y emblemática del país.

“Es un sueño que tengo desde chico”, expresó el propio Llaver tras confirmar su desembarco en la categoría.

El salto de Berni al Turismo Carretera no es casualidad. Su gran temporada en el Turismo Carretera 2000 durante 2025 le permitió acceder a la habilitación oficial de la ACTC para competir en la máxima. El reglamento le otorgó el ascenso luego de terminar entre los mejores pilotos habilitados de la especialidad.

El mendocino se subirá a un Ford Mustang de nueva generación, uno de los modelos que revolucionaron técnicamente al TC en los últimos años y que hoy representan el futuro de la categoría.

La llegada de Llaver también potencia la presencia mendocina dentro del Turismo Carretera, donde ya compiten nombres importantes como Julián Santero. Para Mendoza, significa volver a tener protagonismo en la elite del automovilismo argentino.

Sin embargo, detrás de la alegría también aparece un enorme desafío económico. Por ahora, la participación de Berni está asegurada únicamente para la carrera de Córdoba y el equipo trabaja intensamente en la búsqueda de sponsors que permitan sostener el proyecto durante el resto de la temporada.

A los 38 años y después de una extensa trayectoria en categorías nacionales, Bernardo Llaver está a punto de cumplir el objetivo más importante de toda su carrera: correr en el Turismo Carretera y representar a Mendoza en la cima del automovilismo argentino.