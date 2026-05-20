Un jugador de Boca se descargó con un desafiante posteo tras sentirse perjudicado ante Cruzeiro: "Solos contra todos"

Boca empató con Cruzeiro en la Bombonera en un partido cargado de tensión, polémicas arbitrales y clima caliente hasta el final . Y uno de los que terminó más fastidiosos fue Miguel Merentiel , que además de volver al gol sufrió la anulación de otro tanto por una mano previa de Milton Delgado que generó fuertes reclamos en el Xeneize.

El delantero uruguayo fue uno de los más peligrosos del equipo durante toda la noche y, una vez terminado el encuentro, no ocultó su bronca por el resultado y por algunas decisiones del árbitro Jesús Valenzuela . “Me voy muy caliente por el resultado, el equipo genera mucho, por todos lados, y no podemos encontrar ese gol que necesitamos”, aseguró en zona mixta.

Más tarde, ya en sus redes sociales, Merentiel fue todavía más contundente y dejó un mensaje con tono de batalla que rápidamente se viralizó entre los hinchas de Boca . “Siempre contra todos. Nos queda una guerra más. Vamos Boca ”, escribió junto a una imagen del plantel tras el empate frente al conjunto brasileño.

El mensaje estuvo directamente relacionado con las jugadas más discutidas de la noche: el gol anulado al delantero y la acción posterior en la que Boca reclamó una mano de Lucas Romero dentro del área. Desde el VAR no llamaron a revisar la jugada y eso provocó el fuerte enojo de los futbolistas xeneizes, que rodearon al árbitro apenas terminó el encuentro.

Según el VAR, el brazo de Romero estaba "en una posición natural"

El audio VAR de la mano de Lucas Romero por la que todo Boca pidió penal. El audio VAR de la mano de Lucas Romero por la que todo Boca pidió penal. Video: Conmebol

Ahora, Boca ya piensa en el duelo decisivo ante Universidad Católica, nuevamente en la Bombonera, donde estará obligado a ganar para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación. Después de una noche caliente y marcada por la polémica, el equipo de Claudio Úbeda sabe que no tiene margen de error.