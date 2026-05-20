Lucas Romero no tuvo reparos sobre su mano en la última de Boca-Cruzeiro: "Fue casual, no es penal"

Lucas Romero, el futbolista de Cruzeiro que tocó la pelota con la mano en el último minuto de descuento, desestimó las protestas de Boca.

El empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro en la Bombonera dejó mucha tela para cortar, especialmente con las polémicas del final: el gol anulado a Miguel Merentiel por manos previa de Milton Delgado y el penal reclamado por la mano de Lucas Romero en el último minuto de descuento que no fue cobrado ni revisado en el VAR.

Sobre esta última jugada, la Conmebol dio a conocer los audios del videoarbitraje: "El brazo del defensor blanco se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento natural y justificable, por lo que no se configura una infracción", explicaron la autoridades sobre esta controversial decisión.

Lucas Romero habló de su mano en la última jugada de Boca-Cruzeiro Lucas Romero habló de su mano en la última jugada de Boca-Cruzeiro TyC Sports El volante defensivo argentino, protagonista de esa acción, también se expidió al respecto: "Sí, me pega en la mano", confesó sin reparos el Perro en diálogo con TyC Sports. Aunque aclaró: "Yo la tenía totalmente pegada al cuerpo. Fue completamente casual. Fue un rebote, una jugada muy rápida en la que yo no tenía intención de tocar la pelota con la mano, así que estaba tranquilo".

A su vez, explicó que fue lo que habló con Jesús Valenzuela luego de la jugada: "Al árbitro le dije que fue casual, no es que dije que no me pegó en la mano. La chequea el VAR la jugada y desde un primer momento cuando la analizan bien te das cuenta que fue una mano casual. En la regla eso no es penal", remarcó.