¡El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía goleó a Friburgo en la final y es campeón de la Europa League!
Aston Villa venció 3-0 a Friburgo en el Tüpra Stadyumu de Turquía con los goles de Tielemans a los 41 minutos, Emi Buendía a los 45' y Rogers a los 58'.
Con Emiliano Martínez en el arco, el Aston Villa se consagró campeón de la Europa League 2025/26 al golear 3-0 en la final al Friburgo alemán en el Tüpra Stadyumu de Turquía. De este modo, el equipo dirigido por Unai Emery logró cortar una sequía de 30 años sin títulos y 43 sin consagraciones internacionales.
El cuadro de Birmingham, que no levantaba un trofeo europeo desde la Supercopa en 1983, fue dominador de principio a fin en el duelo decisivo y se impuso gracias a los tantos de Youri Tielemans y el argentino Emiliano Buendía (que hizo un auténtico golazo) en el primer tiempo y de Morgan Rogers en el complemento.
El gol de Tielemans para el 1-0 del Aston Villa
Los Villanos impusieron condiciones desde el inicio y estuvieron cerca de abrir el marcador a los 2 minutos. Tielemans condujo y habilitó por la derecha a Rogers, quien desbordó y sacó un potente remate que exigió una gran respuesta del arquero Noah Atubolu. El propio Rogers volvió a intentarlo a los 9 minutos con un disparo con efecto desde la puerta del área que se fue apenas desviado.
Friburgo logró equilibrar el desarrollo con el correr de los minutos y generó sus primeras ocasiones con un remate de volea de Nicolas Höfler que pasó muy cerca del palo izquierdo y un disparo de Johan Manzambi que controló sin inconvenientes Emiliano Martínez. La superioridad de Aston Villa se tradujo en el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.
Tras una jugada preparada en un córner corto entre Lucas Digne y Rogers, el delantero envió un centro al segundo palo y Tielemans apareció sin marca para conectar un remate potente que significó el 1-0.
El golazo de Emiliano Buendía para el 2-0 de Aston Villa
Antes del descanso, el equipo de Birmingham amplió la ventaja con una definición de alta calidad de Buendía. El argentino recibió un pase de John McGinn y sacó un zurdazo con rosca que se clavó en el ángulo superior derecho del arco alemán.
En el complemento, el cuadro inglés cedió la posesión y apostó al contragolpe, aunque siguió generando las ocasiones más claras. Buendía estuvo cerca de marcar nuevamente y poco después Ollie Watkins no logró empujar una pelota debajo del arco.
El gol de Rogers para el 3-0 de Aston Villa
El tercer gol llegó antes del cuarto de hora del segundo tiempo, cuando Digne combinó con Buendía por la izquierda y el argentino, tras enganchar ante Lukas Kübler, envió un preciso buscapié que Rogers anticipó a Philipp Lienhart para sellar el 3-0 definitivo.
Friburgo nunca encontró respuestas y Aston Villa incluso pudo ampliar la diferencia, pero un remate de Amadou Onana se estrelló en el poste.
Fuente: NA