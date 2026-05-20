¡El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía goleó a Friburgo en la final y es campeón de la Europa League!

Aston Villa venció 3-0 a Friburgo en el Tüpra Stadyumu de Turquía con los goles de Tielemans a los 41 minutos, Emi Buendía a los 45' y Rogers a los 58'.

Aston Villa goleó a Friburgo en la final de la Europa League en el Tüpraş Stadyumu de Turquía.

Con Emiliano Martínez en el arco, el Aston Villa se consagró campeón de la Europa League 2025/26 al golear 3-0 en la final al Friburgo alemán en el Tüpra Stadyumu de Turquía. De este modo, el equipo dirigido por Unai Emery logró cortar una sequía de 30 años sin títulos y 43 sin consagraciones internacionales.

El cuadro de Birmingham, que no levantaba un trofeo europeo desde la Supercopa en 1983, fue dominador de principio a fin en el duelo decisivo y se impuso gracias a los tantos de Youri Tielemans y el argentino Emiliano Buendía (que hizo un auténtico golazo) en el primer tiempo y de Morgan Rogers en el complemento.

El gol de Tielemans para el 1-0 del Aston Villa Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057185852145451289?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡DEL LABORATORIO DE UNAI EMERY!! Jugada preparada TOP de Aston Villa y un GOLAZO de Youri Tielemans para el 1-0 vs. Friburgo. ¡EXCELENTE!



Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zgQM4t1ujK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026 Los Villanos impusieron condiciones desde el inicio y estuvieron cerca de abrir el marcador a los 2 minutos. Tielemans condujo y habilitó por la derecha a Rogers, quien desbordó y sacó un potente remate que exigió una gran respuesta del arquero Noah Atubolu. El propio Rogers volvió a intentarlo a los 9 minutos con un disparo con efecto desde la puerta del área que se fue apenas desviado.

Friburgo logró equilibrar el desarrollo con el correr de los minutos y generó sus primeras ocasiones con un remate de volea de Nicolas Höfler que pasó muy cerca del palo izquierdo y un disparo de Johan Manzambi que controló sin inconvenientes Emiliano Martínez. La superioridad de Aston Villa se tradujo en el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.

Tras una jugada preparada en un córner corto entre Lucas Digne y Rogers, el delantero envió un centro al segundo palo y Tielemans apareció sin marca para conectar un remate potente que significó el 1-0.