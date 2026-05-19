Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años: el argentino clave en el histórico título

Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años y desató una verdadera fiesta en Londres. El empate 1-1 de Manchester City frente a AFC Bournemouth -en un encuentro correspondiente a la fecha 37- terminó de confirmar el histórico título del equipo dirigido por Mikel Arteta .

Con este empate, el Manchester City no pudo llevar la pelea por el título en la Premier League a la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal (82 unidades), con solo tres por disputar.

Los Gunners llegaban peleando el campeonato desde hace varias temporadas, pero esta vez lograron sostener el ritmo hasta el final y quebraron una sequía que se extendía desde la temporada 2003/04, cuando el legendario equipo de Arsène Wenger levantó el trofeo de manera invicta.

Dentro del cuerpo técnico campeón también hubo presencia argentina. Gabriel Heinze celebró el título como ayudante de campo de Arteta y sumó un nuevo logro en su carrera. El Gringo ya sabía lo que era ganar la Premier League, ya que también había sido campeón como jugador de Manchester United en la temporada 2006/07.

La consagración representa además el cuarto título de Arteta como entrenador de Arsenal (FA Cup 2019-20 y Community Shield 2020 y 2023) y confirma el crecimiento de un proyecto que venía siendo protagonista en Inglaterra y Europa. Con una mezcla de jóvenes figuras y futbolistas experimentados, el conjunto londinense terminó imponiéndose en una de las definiciones más apasionantes de los últimos años.

Además de conquistar la Premier League, Arsenal atraviesa una temporada soñada en Europa y también disputará la final de la UEFA Champions League 2026. El equipo de Mikel Arteta buscará cerrar un año histórico con un doblete inolvidable y tendrá la posibilidad de volver a levantar la Orejona después de décadas de frustraciones en el máximo certamen continental.