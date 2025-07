¡Gabriel Heinze a la Premier League! El Gringo se sumará al cuerpo técnico de un grande de Inglaterra

Gabriel Heinze es uno de los directores técnicos argentinos más codiciados en el ámbito local. Si bien no dirige nada desde su último paso por Newell's en 2023 , ha rechazado en los últimos varios ofrecimientos de clubes grandes como Racing y San Lorenzo, además de que apareció en el radar de Boca en más de una oportunidad.

Gabriel Heinze llega al Arsenal FC

Mikel Arteta.jpeg Heinze se sumará al cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arenal. @Arsenal

Según informpo el periodista David Ornstein en The Athletic (de The New York Times), el Gringo se sumará nada menos que al cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal. Allí ocupará el lugar de Carlos Cuesta, quien dejó el equipo londinense para asumir como DT del Parma, en donde quedó el puesto vacante tras la salida de Cristian Chivu para ir al Inter de Milán.