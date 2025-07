Qué dijo José López, el delantero que quiere Gallardo, sobre el interés de River por él: "No podemos cerrar..."

El Flaco es pretendido ya desde la época de Martín Demichelis como DT, aunque se mantuvo también el deseo de incorporarlo con la vuelta de Marcelo Gallardo. Actualmente en Palmeiras , a donde llegó en 2022, no parece muy probable que se vaya a ir, por lo menos, en esta ventana, aunque en Núñez no dejan de tenerlo en la mira.

En ese sentido, este jueves, a menos de 24 horas del duelo ante Chelsea por los cuartos de final del Mundial de Clubes (en el que anotó un gol), el delantero de 24 años habló con la prensa y fue consultado acerca del anhelo del Millonario por ficharlo. "No lo pensé. Se que se habló mucho y en los últimos mercados fue un poco la novela, pero no hablé nada", reveló en un principio.

Entonces, aseguró que no tiene intensiones de irse del Verdao en el corto plazo, menos en la antesala de un compromiso tan relevante: "Estoy muy contento acá, muy feliz. Estamos por jugar un partido importantísimo, en un campeonato más que importante, y no lo pensé muy bien", apuntó.

"No hablé con nadie de River, no tuve el gusto de hablar con Gallardo", insistió el Flaco López. Pero cerró el tema con una frase que alimenta la ilusión del cuadro de la Banda Roja: "No podemos cerrarle la puerta a nada porque no sabemos el día de mañana lo que pueda pasar, pero hoy estoy muy feliz acá", sentenció.