La dura respuesta del secretario general de River a la crítica de Diego Milito por la ida de Salas: "Quizás al ser nuevo..."

Para Di Carlo, el punto clave estuvo en la falta de diálogo real entre los clubes : “Es prácticamente imposible que un club desarrolle una gestión si no tenés el punto de partida básico que es el registro que el jugador es una persona con deseos y anhelos, y si no te convalida la idea preliminarmente de su deseo no podés desarrollar una gestión. A partir de eso es el famoso llamado que todos hacen, porque es el registro del otro, e hizo una oferta formal primero que también la omitieron en la narrativa de Racing”.

Continúa la novela entre River y Racing por el pase de Maximiliano Salas

Y completó: “Agotada la posibilidad del diálogo y la instancia de entenderte con el otro queda en los contratos, en las formalidades, en los papeles. Quizás porque sea nuevo en esto (Milito), la situación lo incomodó, lo enojó, lo frustró por la frustración de no poder renovarle, quizás ponerle una cláusula que imposibilitara esto. Pero las frustraciones y los errores propios tanto del presidente de Racing como del secretario que también fue parte del proceso, y a través de quien pedimos la reunión que nunca nos dieron, toda esa frustración, esa cuestión del ego y la sensibilidad no puede estar antes del interés del club".

Para Di Carlo, River actuó conforme a lo establecido: “Creo que nunca podés negarle la posibilidad de sentarte a negociar y hablar. Desde el momento que hacés eso con una autoridad que no se entiende cuál es y sin haber previsto las contingencias, como por ejemplo que te ejecuten la cláusula. Primero por una cuestión de atención y respeto, para armonizar y poner por delante los intereses del club que uno administra. Y después por practicidad y lógica. El desencadenante fue la ejecución de la cláusula, pero no es algo imprevisto, sin aviso, y sin ningún camino recorrido antes. Eso hay que contarlo”.

Agregó: “Nosotros siempre dijimos que queríamos evitar una situación así, nunca la descartamos completamente y siempre dijimos que lo queríamos evitar. Y que para eso había que sentarse a conversar. Y que el diálogo era el camino para buscar una manera para conformar a todos. Nunca logramos que ese puente y esa interacción. Nunca nos ha pasado obturar cualquier tipo de diálogo. Y si no hay diálogo están los papeles”.

Sobre la posibilidad de futuras negociaciones con Racing, Di Carlo concluyó: “Por supuesto el camino es hablar por una cuestión de responsabilidad. Administramos recursos de 350 mil socios de River. Si en mi empresa me llama alguien que me cae mal y me dice 'tenés que hablar' y quisiera no tener esa interacción, es mi plata y mi empresa. Acá administramos lo que es de los socios. No correspondería obturar el diálogo”.