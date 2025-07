Diego Milito liquidó a Brito y Gallardo por llamar a Maxi Salas y ejecutar la cláusula: "No honraron su palabra y el DT de River sabía que..."

"Siento un poco de decepción con River como institución, con su presidente, con su secretario general, que no pudieron honrar su palabra. Hace un mes hablé con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder por el pacto que hay en nuestro fútbol, que no iban a ejercer esta cláusula, pero no pudieron sostener su palabra", apuntó el Príncipe respecto de la dirigencia millonaria.

Las críticas de Diego Milito a Marcelo Gallardo

En cuanto al Muñeco, también fue bastante duro: "Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, no tengo diálogo, no soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual llamar a los jugadores. También entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol, lo que no significa que esté bien. Yo no lo haría, sobre todo cuando el jugador tenía todo arreglado para continuar en el club y Gallardo seguramente sabía que Racing no quería negociar a Maxi".