Después de todo lo que se habló, así fue la primera largada de la "nueva" Fórmula 1

Después de semanas de advertencias y dudas, la primera largada de la temporada dejó acción en pista, con varias maniobras destacadas.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó con muchas dudas sobre lo que podía ocurrir en la primera largada del año. Durante la pretemporada, varios pilotos habían advertido que los nuevos monoplazas y la ampliación de la grilla podían generar situaciones caóticas en los primeros metros de carrera.

Las pruebas realizadas en Baréin encendieron las alarmas dentro del paddock. Con el ingreso de Cadillac como nuevo participante, el campeonato pasó a tener 22 autos en pista, lo que implica más tráfico en el momento más crítico de la carrera: la salida desde la parrilla.

Te puede interesar Insólito e inesperado: Piastri chocó antes de largar y quedó afuera del GP de Australia

Uno de los que se mostró más preocupado fue Pierre Gasly, piloto de Alpine. El francés advirtió que los procedimientos de largada con los nuevos autos podían generar problemas y hasta anticipó un inicio impredecible en el Gran Premio de Australia: “¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará. Yo mismo no estoy muy seguro. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes”.

Una largada intensa, pero sin el caos anunciado Sin embargo, cuando finalmente se apagaron los semáforos en Melbourne, la realidad fue bastante distinta a la que muchos temían. La largada fue limpia, con maniobras firmes pero sin incidentes y con varios cambios de posición que le dieron dinamismo inmediato a la carrera.

El gran protagonista en los primeros metros fue Charles Leclerc, quien aprovechó una salida algo lenta de George Russell para tomar el liderazgo apenas comenzada la prueba. Detrás, la pelea por los puestos de vanguardia también ofreció acción: Isack Hadjar luchó por la segunda posición mientras Arvid Lindblad sorprendía con un arranque muy agresivo que lo llevó rápidamente a colocarse entre los primeros.