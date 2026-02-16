El motivo por el cual los pilotos de la F1 advierten un "desastre" por largadas caóticas en la temporada 2026

Los pilotos de F1, Pierre Gasly, Esteban Ocon y Oscar Piastri fueron contundentes sobre los problemas que habrá en las largadas de todos los GP.

La cuenta regresiva para el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha, y dentro del paddock crece la preocupación por algunas consecuencias inesperadas derivadas de los recientes cambios reglamentarios. Tras los ensayos de pretemporada en Baréin, varios pilotos advirtieron que los procedimientos de largada podrían tornarse más complejos de lo habitual, lo que alimenta el temor a un comienzo caótico en el Gran Premio de Australia.

Uno de los factores que incrementa la incertidumbre es la ampliación de la grilla a 22 autos, producto del ingreso de Cadillac como nuevo participante. La convivencia de más monoplazas en pista, sumada a la adaptación a los nuevos diseños, plantea un escenario desafiante, especialmente en los primeros metros de carrera.

Pierre Gasly fue tajante sobre las largadas en la temporada 2026 de la Fórmula 1 En este contexto, Pierre Gasly fue una de las primeras voces en manifestar su inquietud. El piloto de Alpine F1 Team remarcó que las pruebas dejaron en evidencia ciertas dificultades en el comportamiento de los autos al momento de largar, un aspecto clave que podría incidir directamente en el desarrollo de las primeras competencias del calendario: “¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará. Yo mismo no estoy muy seguro. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes”, sentenció en diálogo con Motorsport.

pierre gasly Gasly advierte que el inicio del GP de Australia puede ser inesperado. Instagram @alpinef1team Oscar Piastri y Esteban Ocon también dieron su opinión Desde McLaren, Oscar Piastri fue aún más contundente y calificó el panorama como una posible “receta para el desastre”. En declaraciones al medio Grande Prêmio, el piloto australiano puso el foco en las complicaciones que surgieron durante los ensayos y advirtió sobre los desafíos que implicará el arranque de la temporada con los nuevos monoplazas, especialmente en situaciones críticas como las largadas, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia: “Las salidas deben discutirse, sí, porque, como todos hemos visto, ahora es un proceso muy complicado hacer una salida segura, y más aún competitiva. Así que es algo que discutiremos hasta Melbourne, sin duda”, mencionó.

“Los adelantamientos siempre serán difíciles de evaluar hasta que se celebre una carrera real. También depende de si utilizamos o no el modo recta en la salida, porque un pelotón de 22 coches con unos cientos de puntos menos de carga aerodinámica me parece una receta para el desastre. Pero hay algunos aspectos así que deben discutirse”, completó.