Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras finalizar 8° en los test de pretemporada de Baréin

Luego de completar una semana positiva en Sakhir, Franco Colapinto y Alpine tendrán tres días de entrenamientos previo al Gran Premio de Australia.

Franco Colapinto tendrá una última semana de entrenamientos antes del comienzo de la temporada de la F1.

El piloto argentino, Franco Colapinto, viene de disputar esta semana los tests de pretemporada en Baréin, donde terminó con muy buenas sensaciones e ilusionado de cara a lo que viene por delante.

La semana comenzó complicada para Colapinto, ya que el miércoles causó la primera bandera roja de la temporada y además terminó 18° entre los 18 que salieron a pista. Luego de no girar el jueves, el argentino disputó las dos sesiones del viernes y se destacó con el octavo puesto, además de que dio más de 100 vueltas.

De esta manera, Franco Colapinto pudo afianzar su confianza sobre el Alpine A526 con el que correrá este año, que apunta a ser uno de los autos que finalice en zona de puntos al menos en las primeras fechas.

colapinto baréin Franco Colapinto terminó 8° en el tercer día de entrenamientos en Baréin. X @alpineclub_esp ¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto? La actividad para el pilarense continuará la próxima semana, con los últimos test de pretemporada que también se realizarán en el Circuito Internacional de Baréin.

Los mismos comenzarán el miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 20, en lo que será el final de la temporada para los pilotos de la categoría reina. Los horarios serán iguales a los de los últimos días, con una sesión diurna de 4 a 8 de la mañana (hora de Argentina) y otra que comenzará solo una hora después, de 9 a 13.