El posteo esperanzador de Franco Colapinto luego de su segunda jornada de pruebas en Baréin
Colapinto completó el tercer día de test con Alpine y publicó un mensaje tras la exigente prueba bajo el calor extremo en Baréin.
Franco Colapinto completó el tercer test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin y cerró una jornada intensa arriba del Alpine. Después de girar en doble turno y sumar kilómetros clave, el argentino compartió un mensaje en sus redes.
“¡Estaba lindo el calor de Bahréin para unos tienzos! ¡Y para unas cuantas vueltitas! Día positivo, mucha info que necesitábamos. Un test más y listos para Melbourne. ¡Gracias, equipo!”, escribió el piloto, junto a varias fotos de la jornada, incluida una con el mate en la mano.
Franco Colapinto sumó kilómetros clave y dejó buenas sensaciones
En la sesión matutina, el pilarense dio 64 vueltas y marcó 1:36.874 como mejor registro, lo que le permitió ubicarse sexto. Por la tarde volvió a salir a pista, completó 80 giros y mejoró su tiempo con 1:35.806, cerrando en la octava posición.
En total, Colapinto acumuló 144 vueltas en el viernes de pruebas, un dato fuerte tanto para él como para el equipo francés, que suma información valiosa de cara al inicio del campeonato en Melbourne.