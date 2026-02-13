El fuerte respaldo del jefe de equipo de Alpine a Franco Colapinto: "Veremos lo mejor de él"

Franco Colapinto sigue poniéndose a punto con su A526 para el inicio de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia (pactado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo). Luego de lo que fueron los test de pretemporada en Barcelona, el argentino volvió a salir a la pista este viernes en el Circuito Internacional de Baréin y terminó en el 6° lugar, a casi de 2.9 segundos del líder George Russell.

Mientras el piloto argentino sigue trabajando con su monoplaza en Sakhir, en las últimas horas recibió un tremendo respaldo por parte de Steve Nielsen, el jefe de equipo de Alpine. En una rueda de prensa en el país asiático, el británico llenó de elogios al pilarense, aunque también indicó que su progresión fue más extendida en el tiempo.

El tremendo elogio de Steve Nielsen a Franco Colapinto “Creo que Franco es un talento y pienso que quizás sea de desarrollo más gradual, quizá esté evolucionando más lentamente que algunos de los otros. Pero lo vimos el año pasado producir algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre Gasly, que desafortunadamente fue nuestra única referencia en algunas carreras el año pasado porque estábamos en el fondo", sentenció en diálogo con Motorsport.

steve nielsen Steve Nielsen llenó de elogios a Franco Colapinto. A su vez, dejó en claro que la mejor versión de Colapinto se verá cuando se adapte al 100% con su A526: "Pero no, creo que Franco mejorará con el tiempo, ya lo estamos viendo. Y si le hemos dado un auto mejor, que estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces creo que veremos lo mejor de él", mencionó.

El gran trabajo de Alpine en su nuevo monoplaza Por otro lado, Nielsen reconoció que Alpine solucionó algunos problemas que los tuvieron a maltraer con el auto del año pasado: "Creo que no es ningún secreto que el auto del año pasado tenía algunos problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente algunos de ellos con este auto, lo cual es genial", explicó.