¡Solo fue un susto! Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca en el final de los entrenamientos en Baréin

Franco Colapinto estuvo muy cerca de chocar su Alpine contra los muros mientras practicaba la largada en Sakhir. No obstante, mostró sus dotes de piloto.

Fue una gran jornada de viernes para Franco Colapinto y Alpine. Luego de finalizar 6° en la jornada matutina, el pilarense volvió a salir al Circuito Internacional de Baréin para completar la segunda sesión de los entrenamientos de postemporada en Sakhir.

En esta ocasión, el pilarense de 22 años mostró un sólido ritmo, logró girar un total de 144 vueltas con su A526 y marcó un tiempo de 1:35.806 (con las gomas blandas) que lo ubicó en el 8° puesto y a 2.2 segundos de Kimi Antonelli, quien fue el más rápido con su Mercedes (1:33.669).

Toda la… pic.twitter.com/cPybfBEdhq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2026 Como suele ocurrir en el final de cada sesión y también en las prácticas de los GP de Fórmula 1, un grupo de pilotos se posicionan en la recta principal del circuito para practicar la largada de cara a lo que serán las carreras del fin de semana. A pesar de que sea un entrenamiento de postemporada, en Baréin también se llevó a cabo esta practica.

Franco Colapinto casi choca practicando la largada en Baréin Todo parecía ir de maravillas y solo faltaba que Franco Colapinto se posicione en su cuadrado, pero cuando estaba llegando allí, el argentino estuvo a nada de protagonizar un blooper fatal: perdió el control de su monoplaza, bloqueó con las ruedas delanteras y estuvo a centímetros de chocar contra el muro.