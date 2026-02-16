La feroz crítica de un expiloto de F1 a Colapinto por su casi choque en las prácticas de Baréin: "Vergonzoso"

Un excorredor del Gran Circo criticó fuertemente a Franco Colapinto por su incidente mientras practicaba la largada en los ensayos de Baréin.

Franco Colapinto recibió una fuerte crítica por parte de un expiloto de la Fórmula 1.

Se viene la última semana de los entrenamientos en Baréin previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y Franco Colapinto sabe que tiene que seguir puliendo detalles con su Alpine A526 para llegar de la mejor manera posible al Gran Premio de Australia, la primera carrera del año.

En la jornada del viernes, el pilarense mostró un gran ritmo y terminó en el 8° puesto a dos segundos del líder de la tanda, Kimi Antonelli de Mercedes. Además, en la sesión matutina, el piloto de la escudería francesa logró terminar en la sexta posición.

A pesar de lo que fue una gran jornada en el Circuito Internacional de Baréin, Franco Colapinto recibió una durísima crítica por parte de Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael Smucacher y ex piloto de la Máxima. El alemán catalogó de “vergonzoso” un episodio particular que tuvo al argentino durante las pruebas en Sakhir.

Ralf Schumacher salió en defensa de su sobrino Foto: F1 Ralf Schumacher salió en defensa de su sobrino Foto: F1 Ralf Schumacher criticó a Colapinto por el susto que protagonizó en Baréin El hecho al que hace referencia Schumacher fue sobre el final de los test de pretemporada en Baréin. Cuando se disponía a ubicarse en uno de los cajones de la recta principal para completar una práctica de largada con el A526 de Alpine, Colapinto protagonizó un momento de tensión.

En pleno procedimiento de calentamiento de neumáticos, necesario para mejorar la adherencia, el piloto argentino perdió momentáneamente el control del monoplaza, que se desacomodó y quedó cruzado, acercándose peligrosamente al muro.