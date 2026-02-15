Video: el hermano de Paul Aron, compañero de Franco Colapinto en Alpine, sufrió un estremecedor accidente

El automovilismo internacional vivió un fin de semana cargado de tensión en las 12 Horas de Bathurst , una de las pruebas más exigentes del calendario de resistencia. Allí, Ralf Aron —hermano de Paul Aron , actual compañero de Franco Colapinto en Alpine— fue protagonista de un accidente que paralizó la competencia y generó momentos de extrema preocupación.

El incidente se produjo en el mítico circuito de Mount Panorama, en Australia, cuando la carrera ya estaba en pleno desarrollo. Una secuencia de choques previos dejó la pista comprometida y terminó desencadenando un impacto a alta velocidad que obligó a los comisarios a desplegar la bandera roja durante casi 56 minutos.

Todo comenzó cuando Johannes Zelger, recientemente autorizado a superar al coche de seguridad, golpeó el muro en MacPhillamy Park. Instantes después, el Porsche del equipo Tsunami RT hizo un trompo en Forrests Elbow tras un contacto con Kai Allen. En ese contexto, Ralf Aron no pudo evitar la colisión e impactó con su Mercedes-AMG, dejando el trazado prácticamente bloqueado.

La magnitud del accidente obligó a detener la competencia mientras los equipos de rescate trabajaban para despejar el asfalto y asistir a los involucrados. Afortunadamente, pese a la violencia del impacto, no se reportaron heridos de gravedad.

La prueba ya venía mostrando un alto nivel de exigencia y varios episodios complejos. El Mercedes-AMG que había conseguido la pole position logró mantenerse competitivo hasta la séptima hora, cuando Thomas Randle sufrió un toque que lo hizo perder varias vueltas tras golpear contra el muro. Más adelante, otros incidentes continuarían alterando el desarrollo normal de la carrera.

Incluso, en uno de los momentos más insólitos del fin de semana, Christopher Mies resultó ileso luego de que un canguro atravesara el parabrisas de su Ford Mustang a más de 250 km/h, un hecho que destruyó el vehículo y sorprendió a todos los presentes.

Christopher Mies impacta contra un canguro en Bathurst Christopher Mies impacta contra un canguro en Bathurst

Un desenlace dramático hasta la última vuelta

Tras la reanudación, la definición fue tan intensa como accidentada. En la última hora, dos Mercedes-AMG que peleaban por la punta chocaron a la salida de la Curva 2 y quedaron fuera de competencia. Esa situación reconfiguró por completo la lucha por la victoria.

El BMW del equipo WRT tomó momentáneamente el liderazgo, pero tras un toque en la primera curva luego de la bandera verde, perdió terreno y permitió que Maxime Martin heredara la punta. El piloto belga no cometió errores en el tramo decisivo y selló una victoria histórica junto a Maro Engel y Mikael Grenier.

El vínculo de Aron con Alpine y Franco Colapinto

El accidente de Ralf Aron tomó especial relevancia por su relación directa con el entorno de Franco Colapinto. Su hermano, Paul Aron, es piloto de reserva en Alpine, lo que generó un inmediato eco en el paddock de la Fórmula 1.