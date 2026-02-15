Gallardo, en la cuerda floja: los nombres que empiezan a sonar para reemplazarlo en River

El ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate atraviesa un momento crítico. Con 11 derrotas en 18 presentaciones, el equipo no consigue estabilidad futbolística ni resultados que sostengan el proyecto, y el clima en Núñez empieza a tensarse.

Puertas adentro reconocen que el margen de error se redujo considerablemente. Pese a la exitosa trayectoria del entrenador dentro del club, la seguidilla adversa obliga a la dirigencia a evaluar alternativas en caso de que la tendencia negativa no se revierta en el corto plazo.

En ese escenario, comenzaron a circular nombres con distintos perfiles pero un denominador común: experiencia internacional y vínculo directo o indirecto con la institución. Entre los que generan mayor consenso aparecen Santiago Solari , Pablo Aimar , Hernán Crespo y Eduardo Coudet .

El primer apellido que seduce a parte de la conducción es el de Santiago Solari . Inició su carrera como entrenador en 2013 dentro de las divisiones formativas del Real Madrid y fue escalando hasta dirigir al Real Madrid Castilla en 2016.

En octubre de 2018 asumió como técnico interino del primer equipo tras la salida de Julen Lopetegui y, luego de una racha positiva, quedó confirmado. Durante su gestión obtuvo el Mundial de Clubes 2018, aunque su ciclo culminó en marzo de 2019.

Santiago Solari, el DT argentino del Club América, tuvo un gesto para destacar Foto: EFE Santiago Solari, uno de los entrenadores que interesan a la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo. EFE

Más tarde condujo al Club América entre 2020 y 2022 y posteriormente regresó al Real Madrid en un rol dirigencial como director de fútbol profesional, un aspecto que suma puntos por su mirada integral de proyecto.

Hernán Crespo y Pablo Aimar, dos miradas con ADN riverplatense

Otro nombre con fuerte consideración es el de Hernán Crespo. Tras iniciarse en las juveniles del Parma en 2014, tuvo un breve paso por el primer equipo en medio de una crisis institucional. En Argentina dirigió a Banfield y logró clasificarlo a la Copa Libertadores.

Su mayor impacto llegó con Defensa y Justicia, donde conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional del club. Luego sumó experiencias en São Paulo FC —con el Campeonato Paulista— y en el fútbol de Qatar y Emiratos Árabes, consolidando un recorrido internacional.

Hernán Crespo tendrá un segundo paso por un club de Medio Oriente. Foto: Marca Hernán Crespo también interesa en River. Foto: Marca

Más atrás en la consideración, pero con fuerte respaldo simbólico, aparece Pablo Aimar. Se formó como entrenador en las juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino y fue parte del cuerpo técnico de Gallardo en River en una etapa repleta de títulos, incluida la Copa Libertadores.

Desde 2022 integra el equipo de trabajo de Lionel Scaloni en la selección mayor, que obtuvo la Copa América 2021 y el Mundial 2022. Su perfil formador y su identificación con el club lo posicionan como una apuesta de proyecto.

Eduardo Coudet, el nombre que siempre vuelve

El cuarto candidato fuerte es Eduardo Coudet, un apellido que desde hace años ronda el radar millonario. En 2015 tuvo un destacado inicio como DT y luego dirigió en el exterior, incluyendo pasos por el Club Tijuana y Celta de Vigo.

En el ámbito local fue campeón de la Superliga 2018-19 con Racing Club, mientras que en Brasil protagonizó campañas competitivas con Internacional y Atlético Mineiro, sosteniendo una identidad ofensiva y dinámica.

Eduardo Chacho Coudet El "Chacho" Coudet, siempre en el radar de River. EFE

En un segundo plano aparecen alternativas como Ricardo Gareca, recientemente vinculado a la selección de Chile, y Martín Demichelis, quien podría aspirar a una nueva oportunidad tras su paso anterior por el club.

Por ahora, Gallardo continúa en funciones y mantiene el respaldo formal de la dirigencia. Sin embargo, los resultados marcarán el rumbo de una decisión que podría redefinir el futuro inmediato de River.