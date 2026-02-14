El violento comentario de Pablo Lunati contra Andrés Merlos por la roja a Marcelo Gallardo: "Hay que ir a..."

Pablo Lunati, exárbitro y reconocido hincha de River, fue muy duro con el juez del partido y cuestionó la expulsión del Muñeco ante Argentinos.

Pablo Lunati cuestionó con dureza a Andrés Merlos tras el partido entre River y Argentinos y apuntó por la expulsión de Marcelo Gallardo.

El exárbitro Pablo Lunati defenestró la labor del juez Andrés Merlos en su último partido dirigido, entre River y Argentinos Juniors, y cuestionó la manera en la que se dirigió al entrenador Marcelo Gallardo.

Lunati, quien se desempeñaba como árbitro le dio validez a una versión que afirma que Merlos habría tratado al Muñeco de “mala persona” por “hacer echar a Martín Demichelis”.

La conversación se dio en el aire de la Radio Rivadavia, durante una edición del tradicional programa “La Oral Deportiva”, que va de lunes a viernes, de 22:00 a 00:00.

Lunati apuntó contra Merlos y reavivó la polémica tras Argentinos-River Pablo Lunati le pegó durísimo a Andrés Merlos Pablo Lunati le pegó durísimo a Andrés Merlos @Rivadavia630 Habitual participante y protagonista en el terreno de las polémicas, Pablo Lunati llamó a la violencia en contra del árbitro Andrés Merlos."Voy a decir algo que no se dice. Y lo digo con mucho respeto. Hay que ir a cagarlo a trompadas", soltó el ex juez del fútbol argentino. ¿Cómo va a decir a Gallardo 'vos echaste a Demichelis'".

El exjuez afirmó que hay dos árbitros de los que no le tienen que hablar, Andrés Merlos y Fernando Espinoza, y cuestionó la manera de dirigirse del primero de ellos al histórico entrenador del Millonario.