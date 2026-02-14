El violento comentario de Pablo Lunati contra Andrés Merlos por la roja a Marcelo Gallardo: "Hay que ir a..."
Pablo Lunati, exárbitro y reconocido hincha de River, fue muy duro con el juez del partido y cuestionó la expulsión del Muñeco ante Argentinos.
El exárbitro Pablo Lunati defenestró la labor del juez Andrés Merlos en su último partido dirigido, entre River y Argentinos Juniors, y cuestionó la manera en la que se dirigió al entrenador Marcelo Gallardo.
Lunati, quien se desempeñaba como árbitro le dio validez a una versión que afirma que Merlos habría tratado al Muñeco de “mala persona” por “hacer echar a Martín Demichelis”.
La conversación se dio en el aire de la Radio Rivadavia, durante una edición del tradicional programa “La Oral Deportiva”, que va de lunes a viernes, de 22:00 a 00:00.
Lunati apuntó contra Merlos y reavivó la polémica tras Argentinos-River
Habitual participante y protagonista en el terreno de las polémicas, Pablo Lunati llamó a la violencia en contra del árbitro Andrés Merlos."Voy a decir algo que no se dice. Y lo digo con mucho respeto. Hay que ir a cagarlo a trompadas", soltó el ex juez del fútbol argentino. ¿Cómo va a decir a Gallardo 'vos echaste a Demichelis'".
El exjuez afirmó que hay dos árbitros de los que no le tienen que hablar, Andrés Merlos y Fernando Espinoza, y cuestionó la manera de dirigirse del primero de ellos al histórico entrenador del Millonario.
Lunati se basó en una versión viralizada en las redes sociales, que comenta que en el intercambio entre Merlos y Gallardo el DT lo habría tratado de “mal árbitro y mala persona”, a lo que el colegiado retrucó: “vos sos una mala persona porque hiciste echar a Demichelis”, quien era entrenador de River antes del regreso del campeón de las Copas Libertadores 2015 y 2018.
