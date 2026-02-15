Franco Armani no recibió el alta y se perdería el debut de River Plate en la Copa Argentina

Franco Armani aún no recibió el alta médica y su presencia en el debut de River Plate en la Copa Argentina es prácticamente improbable. El equipo que dirige Marcelo Gallardo enfrentará a Ciudad de Bolívar en San Luis y todo indica que el arco seguirá en manos de Santiago Beltrán.

El experimentado guardameta sufrió un desgarro durante la pretemporada , cuando apenas comenzaba la preparación para el nuevo año. Más adelante, cuando parecía acercarse su regreso, apareció una molestia en el talón derecho que volvió a frenar los tiempos de recuperación. Esa combinación de inconvenientes físicos lo mantiene sin minutos oficiales en 2026.

La situación se vuelve más sensible si se tiene en cuenta el contexto que rodeó el inicio de temporada. River comenzó el año con alternativas limitadas en el puesto: Ezequiel Centurión regresó con una lesión importante desde Independiente Rivadavia y Jeremías Ledesma continuó su carrera en Rosario Central, lo que dejó a Beltrán como principal opción.

El joven arquero respondió con solvencia en los amistosos y también en los primeros compromisos oficiales. River consiguió resultados positivos ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además de un empate sin goles frente a Rosario Central, mostrando solidez defensiva en ese tramo inicial.

Sin embargo, la goleada sufrida frente a Tigre en el estadio Monumental alteró el panorama. A pesar de que Beltrán no tuvo incidencia directa en los tantos recibidos, el impacto deportivo y anímico fue significativo. Posteriormente, ante Argentinos Juniors, el equipo volvió a caer y el clima comenzó a tensarse en el entorno.

Aunque Armani ya había iniciado tareas en campo, el cuerpo médico optó por no acelerar los plazos. La prioridad es evitar una recaída que complique aún más el calendario.

franco armani Franco Armani todavía no debutó oficialmente en 2026. Instagram @riverplate

El probable equipo para el estreno copero

De cara al cruce por los 32avos de final ante Ciudad de Bolívar, el once que se perfila estaría integrado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

En Núñez entienden que el año será extenso y exigente. Por eso, aunque la ausencia de Armani pesa por su experiencia y liderazgo, la decisión apunta a asegurar su recuperación total antes de devolverlo a la competencia. Mientras tanto, River buscará avanzar en la Copa Argentina con un arquero que ya demostró estar preparado para asumir la responsabilidad.