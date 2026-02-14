El detalle contractual que beneficiaría a River si Adam Bareiro se convierte en refuerzo de Boca

En plena búsqueda de su tercer refuerzo, Boca aceleró por Adam Bareiro. Pero en el medio aparece un dato que mete a River en la ecuación.

Boca acelera por el delantero paraguayo Adam Bareiro y River entra en la operación.

En caso de concretarse la operación, River podría verse beneficiado. Aunque Bareiro dejó Núñez en enero de 2025, el club todavía conserva el 50 por ciento de su pase, por lo que recibiría la mitad de una eventual transferencia.

Embed [EXCLUSIVO] Boca hizo una oferta para comprar a Adam Bareiro. Fortaleza recién comenzará a evaluarla después del partido de hoy. https://t.co/KsAoUbgT2n pic.twitter.com/jMmtBEWTzq — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 14, 2026 Si Boca adquiere el 100 por ciento por los 3 millones ofrecidos, a River le corresponderían 1,5 millones de dólares. Un ingreso inesperado que llegaría desde la vereda de enfrente y que no pasa inadvertido en medio del mercado.

Los números de Adam Bareiro en su fugaz paso por River Bareiro, de 29 años, tuvo un paso discreto por el Millonario: jugó 16 partidos y no convirtió goles, lejos del nivel que había mostrado en San Lorenzo. Luego emigró a Al-Rayyan S. C. de Qatar y, en julio pasado, pasó a Fortaleza, que ahora negocia su salida.