El detalle contractual que beneficiaría a River si Adam Bareiro se convierte en refuerzo de Boca
En plena búsqueda de su tercer refuerzo, Boca aceleró por Adam Bareiro. Pero en el medio aparece un dato que mete a River en la ecuación.
Boca decidió avanzar fuerte por Adam Bareiro y ya negocia con Fortaleza para incorporarlo en este mercado 2026. Con el cupo que vence el miércoles 18 de febrero, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme apunta a cerrar cuanto antes al delantero paraguayo, por quien ofertó 3 millones de dólares por el total de la ficha.
En caso de concretarse la operación, River podría verse beneficiado. Aunque Bareiro dejó Núñez en enero de 2025, el club todavía conserva el 50 por ciento de su pase, por lo que recibiría la mitad de una eventual transferencia.
Si Boca adquiere el 100 por ciento por los 3 millones ofrecidos, a River le corresponderían 1,5 millones de dólares. Un ingreso inesperado que llegaría desde la vereda de enfrente y que no pasa inadvertido en medio del mercado.
Los números de Adam Bareiro en su fugaz paso por River
Bareiro, de 29 años, tuvo un paso discreto por el Millonario: jugó 16 partidos y no convirtió goles, lejos del nivel que había mostrado en San Lorenzo. Luego emigró a Al-Rayyan S. C. de Qatar y, en julio pasado, pasó a Fortaleza, que ahora negocia su salida.
En Boca ya tendrían avanzado el acuerdo contractual con el futbolista y aguardan la respuesta del club brasileño. Si se destraba, el Xeneize sumará un refuerzo y, de rebote, River también festejará por el dinero que ingresaría.