Con la presencia de sus hinchas, Racing le ganó 2-0 a Banfield en el Sur y ratificó su levantada

Luego del triunfo frente a Argentinos en el Cilindro, Racing venció al Taladro con goles de Di Césare y Maravilla Martínez.

Adrián Maravilla Martínez convirtió el 2-0 de penal y lo festeja de cara a la gente de Racing, que estuvo presente en el Florencio Sola.&nbsp;

Racing Club le ganó 2-0 a Banfield, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar con urgencia para meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

El primer gol del partido llegó a los 27' del primer tiempo, a la salida de un córner. El marcador central de Racing Marco Di Cesare capturó un rebote y puso el primero para la Academia.

Adrián “Maravilla” Martínez, de penal, amplió la diferencia para Racing a los 46 minutos del primer tiempo.

