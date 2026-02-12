El Santos de Neymar presentó una oferta por un titular de Racing: el jugador quiere emigrar

El club brasileño tomó la posta y aceleró en la negociación para quedarse con uno de los jugadores más valiosos del Racing de Gustavo Costas. Los detalles.

En Racing están expectantes por lo que pueda a llegar a suceder con uno de sus jugadores más valiosos e importantes: Marco Di Cesare. El defensor, pieza clave en el equipo campeón de la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, aparece desde hace meses en el radar del fútbol brasileño y todo indica que su ciclo en Avellaneda empieza a entrar en la recta final.

Santos negocia con Racing por Marco Di Cesare El interés principal llega desde el Santos de Neymar, que viene siguiendo al ex Argentinos Juniors desde el año pasado y ahora aceleró en serio. En el club paulista lo consideran una prioridad y, por eso, en estas horas quedó mejor parado que Botafogo, el otro equipo que lo tiene en carpeta.

Según informó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, el Peixe puso sobre la mesa una importante propuesta por el zaguero titular de Racing préstamo con cargo de 800.000 dólares y una obligación de compra de US$5.000.000 por el 75% del pase. Aunque hay una condición para esto último: la cláusula se activaría luego de que el jugador cumpla 10 partidos con la institución.

Marco Di Cesare es uno de los nominados. Fue campeón internacional con Racing y representó a Argentina en los JJ.OO. de París. Foto: @dicesaremarco Di Cesare está en la órbita del Santos y le comunicó a la dirigencia de Racing que desea emigrar. Foto: @dicesaremarco La postura del zaguero, que ya habló con Costas y Milito Según reveló Diario Olé, puertas adentro el propio Di Cesare ya les comunicó a los dirigentes de Racing y también a Gustavo Costas que quiere dar el salto. Incluso en un momento personal especial, ya que en poco tiempo será padre, el futbolista siente que es tiempo de cambiar de aire y la idea de jugar en el Brasileirao lo tienta y mucho.

En Avellaneda la postura es clara: necesitan hacer una buena operación, también porque el 30% del pase todavía pertenece a Argentinos, que espera su parte si se concreta la transferencia. Por ahora, no hay acuerdo en los montos y la negociación sigue abierta.