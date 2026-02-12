Denuncian acoso laboral contra un futbolista en el vestuario del Real Madrid: "Viene de los jugadores"

El formador de uno de los jugadores del Real Madrid acusó maltratos por parte de otros compañeros del plantel. "Está sufriendo mobbing", dijo.

La previa del duelo entre Real Madrid y Real Sociedad por La Liga se calentó por un tema totalmente inesperado y que nada tiene que ver con lo futbolístico. En las últimas horas, desde Turquía salió una denuncia fuerte que apunta directamente al vestuario del Merengue y que dejó al club en el centro de la escena.

Tensión en Real Madrid tras la denuncia del mentor de Arda Güler El que encendió la mecha fue Serhat Pekmezci, mentor y formador de Arda Güler, quien aseguró que el joven talento estaría atravesando un momento complicado puertas adentro. En diálogo con Sports Digitale, soltó una frase que cayó como bomba: “Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda está sufriendo mobbing (acoso laboral). No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia”.

real madrid juventus Arda Güler, en el centro de la escena del Real Madrid por presuntos maltratos. X @juventusfc Según el entrenador turco, el problema no vendría ni del cuerpo técnico ni de los dirigentes, sino de un grupo de jugadores del plantel mismo. "El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son futbolistas con un ego muy alto”, sentenció sin vueltas.

Además, el formador aseguró que la situación afectó por completo el ánimo del mediocampista de 20 años. Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse y preguntarse: ‘¿Por qué siempre yo?’”, sostuvo.