En vivo: Rosario Central e Independiente igualan sin goles en Arroyito
El encuentro se juega este domingo en el Gigante de Arroyito y define a un nuevo clasificado para la próxima instancia del campeonato.
Rosario Central e Independiente de Avellaneda se enfrentan este domingo por los octavos de final del Torneo Apertura, en un partido decisivo que otorgará un lugar en la próxima instancia del certamen. El encuentro se disputa desde las 15 en el Estadio Gigante de Arroyito y es transmitido por ESPN Premium.
La organización designó a Yael Falcón Pérez como árbitro principal del compromiso, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
Seguí el minuto a minuto de Rosario Central-Independiente