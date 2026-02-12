Fórmula 1 en Baréin: Checo Pérez sufrió una falla en su Cadillac y hubo bandera roja
En el segundo día de ensayos en Sakhir, el experimentado piloto mexicano, Checo Pérez, sufrió una falla en su monoplaza, pero luego pudo volver a la pista.
Los test de pretemporada en Baréin son una prueba clave para todos los equipos de cara a lo que será el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. Sobre todo, quien tiene que llegar a punto para la primera carrera del año es Cadillac, la nueva escudería y que tiene a Checo Pérez y Valtteri Bottas como su dupla de pilotos.
En el primer día de los entrenamientos en el Circuito Internacional de Baréin, la escudería estadounidense mostró un sólido nivel y tras completar 107 vueltas entre ambos pilotos, quedó por delante de lo hecho por Mercedes, Alpine, Racing Bulls y Aston Martin.
Checo Pérez sufrió una falla en su Cadillac
No obstante, en el segundo día de entrenamientos, Cadillac envió a la pista al piloto mexicano y en su primera salida al circuito, su monoplaza sufrió un problema en la recta que va de la curva 10 a la 11, en el segundo sector del trazado de Baréin. Esto provocó la salida de la bandera roja y la detención momentánea de la sesión.
De todas formas, el auto de Checo Pérez fue enviado de vuelta a los boxes en una grúa de plataforma y el equipo solucionó el problema rápidamente por lo que a los 40 minutos, regresó a la pista sin complicaciones.
¿Cómo terminó Checo Pérez en la primera sesión del segundo día de ensayos en Baréin?
A pesar del problema que sufrió, Checo logró dar un total de 42 vueltas y finalizó en el octavo lugar de la tabla de tiempos matinal con un registro personal de 1:38.653, a más de cuatro segundos del líder Charles Leclerc.