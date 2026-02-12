Fórmula 1 en Baréin: Checo Pérez sufrió una falla en su Cadillac y hubo bandera roja

En el segundo día de ensayos en Sakhir, el experimentado piloto mexicano, Checo Pérez, sufrió una falla en su monoplaza, pero luego pudo volver a la pista.

Checo Pérez sufrió un problema con su Cadillac en el segundo día de entrenamientos en Baréin.

Los test de pretemporada en Baréin son una prueba clave para todos los equipos de cara a lo que será el comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. Sobre todo, quien tiene que llegar a punto para la primera carrera del año es Cadillac, la nueva escudería y que tiene a Checo Pérez y Valtteri Bottas como su dupla de pilotos.

En el primer día de los entrenamientos en el Circuito Internacional de Baréin, la escudería estadounidense mostró un sólido nivel y tras completar 107 vueltas entre ambos pilotos, quedó por delante de lo hecho por Mercedes, Alpine, Racing Bulls y Aston Martin.

Checo Pérez sufrió una falla en su Cadillac No obstante, en el segundo día de entrenamientos, Cadillac envió a la pista al piloto mexicano y en su primera salida al circuito, su monoplaza sufrió un problema en la recta que va de la curva 10 a la 11, en el segundo sector del trazado de Baréin. Esto provocó la salida de la bandera roja y la detención momentánea de la sesión.

image El Cadillac de Checo Pérez sufrió un daño interno y tuvo que ser retirado por la grúa. X @lulistone12 De todas formas, el auto de Checo Pérez fue enviado de vuelta a los boxes en una grúa de plataforma y el equipo solucionó el problema rápidamente por lo que a los 40 minutos, regresó a la pista sin complicaciones.

¿Cómo terminó Checo Pérez en la primera sesión del segundo día de ensayos en Baréin? A pesar del problema que sufrió, Checo logró dar un total de 42 vueltas y finalizó en el octavo lugar de la tabla de tiempos matinal con un registro personal de 1:38.653, a más de cuatro segundos del líder Charles Leclerc.