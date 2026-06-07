Scaloni llevó tranquilidad respecto del estado de Julián Álvarez y Nico Paz de cara al Mundial

Lionel Scaloni dio detalles de la recuperación de Nicolás Paz y Julián Álvarez, que en el amistoso con Honduras no fueron ni al banco por cuestiones físicas.

La Selección argentina venció 2-0 a Honduras en el primero de los dos amistosos previos al Mundial 2026. Fue un duelo peculiar, en el que Lionel Scaloni paró un once alternativo pensando en darle minutos a varios de futbolistas más relegados y cuidar a los principales, especialmente después de la lesión de Leonardo Balerdi.

Al ser consultado por la baja del defensor central, el DT advirtió que hay varios jugadores que no están al 100 por ciento y que va a esperar al duelo del martes contra Islandia para definir qué cambios hacer en la lista de 26. Nicolás Paz y Julián Álvarez fueron dos de los futbolistas que hoy no fueron ni al banco por cuestiones físicas.

Lionel Scaloni habló de Julián Álvarez y Nicolás Paz Lionel Scaloni habló de Julián Álvarez y Nicolás Paz ESPN Para tranquilidad de los fanáticos, el entrenador que le da nombre a la Scaloneta indicó que ambos delanteros se encuentran bien: "Nico creo que ya está disponible, lo estaba para hoy, y con Julián estamos intentando que se le vaya esa molestia que tiene en el tobillo, pero no lo queremos apurar", respondió al ser consultado en conferencia de prensa.

"Esperamos que se recupere con tranquilidad y lo más importante es que cuando él tenga que jugar no tenga ninguna molestia", remarcó respecto de la Araña. Y sentenció: "Así están y, en principio, no creo que ninguno de los dos tengan problemas para estar en el Mundial".