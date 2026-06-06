Tras la lesión de Balerdi, ¿puede Scaloni reemplazarlo con un jugador que no entró en la prelista?

Si bien se espera que el reemplazante de Leonardo Balerdi salga de la prelista de 55, se le podría abrir la puerta a un futbolista que quedó fuera de la misma.

La Selección argentina recibió su primer mazazo a 10 días de su debut en el Mundial 2026. Este sábado, se confirmó que Leonardo Balerdi se desgarró durante un entrenamiento y fue dado de baja de la lista de 26 jugadores para disputar el torneo. Por lo tanto, Lionel Scaloni ya analiza alternativas para reemplazarlo.

Quien pica en punta en un principio para ocupar el lugar bacante es Marcos Senesi, dada su gran temporada con el Bornemouth, aunque también están atentos Agustín Giay y Nicolás Capaldo, que a diferencia del ex San Lorenzo -que está de vacaciones-, se encuentran en Estados Unidos trabajando con el resto del plantel.

Lionel Scaloni podría llamar un jugador que no entró en la prelista Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arevalo_martin/status/2063281630282764752?s=20&partner=&hide_thread=false El sustituto de Balerdi de la lista de 26 puede darse con cualquier futbolista, inclusive por fuera de la lista de 55 jugadores.

El CT tiene tiempo de elegirlo hasta 24 horas antes del debut.

En el mientras tanto, AFA ya informó a FIFA la baja del defensor y los motivos. pic.twitter.com/hDHC2cjbYL — Martin Arevalo (@arevalo_martin) June 6, 2026 Sin embargo, pese a que se estipulaba que el sustituto debía formar parte de la prelista de 55, hay un gris reglamentario que podría darle una posibilidad a un futbolista que no había pasado ese primer filtro. Según informó el periodista Martín Arévalo en su cuenta de X, la Albiceleste puede recurrir a esta posibilidad, siempre y cuando eleve un pedido excepcional a la FIFA.

Cada selección tiene la chance de hacer una sola solicitud de este tipo, y en caso de tener que reemplazar a más de un nombre, el resto sí debería estar entre los 55 previamente seleccionados. Como ya se sabe, la fecha límite para hacer el cambio en la lista de 26 es hasta 24 horas antes del partido debut del equipo en cuestión (lunes 15 a las 22.00 en el caso de Argentina), salvo por los arqueros, que podrán ser reemplazados con el certamen ya empezado en caso de lesión.