Scaloni 2026: de apuesta incierta a líder silencioso que unió a toda Argentina

En 2022, Lionel Scaloni no era el técnico favorito de nadie. Para muchos, era apenas una apuesta de emergencia al frente de una Selección Argentina golpeada por años de frustraciones, egos y derrotas dolorosas.

Llegó al Mundial de Qatar como un artesano en medio de la tormenta. Hoy, en la antesala del Mundial 2026 , llega como campeón del mundo y líder consolidado. ¿Qué cambió? Mucho. Pero no lo esencial.

En 2022, Scaloni fue el arquitecto de la reconstrucción. Tomó un grupo fragmentado y recuperó algo básico pero fundamental: confianza, sentido de grupo y objetivos compartidos. Scaloni entendió de manera intuitiva algo simple pero poderoso: los equipos y las sociedades funcionan mejor cuando las personas sienten que forman parte de algo mayor. No gritaba, no humillaba y no necesitaba convertirse en protagonista para conducir. Apostó a una lógica cada vez más escasa en los liderazgos actuales: humildad, humanidad y honestidad.

En una Argentina atravesada por la grieta, la inflación y el desgaste social, logró algo que la política lleva décadas intentando sin éxito: unir. El fútbol volvió a funcionar como pegamento social y la Selección Argentina se convirtió en un refugio emocional para millones. La Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022 fueron mucho más que títulos. Funcionaron como un alivio emocional colectivo en un país agotado.

Qué cambió en Scaloni rumbo al Mundial 2026

Hoy aparece una versión más madura, equilibrada y consciente de los límites del desgaste. Ya no es el técnico obsesivo que necesitaba controlar cada detalle para compensar la falta de experiencia. Ahora gestiona desde otro lugar. Maneja el recambio generacional con naturalidad, sostiene la competitividad sin dramatizar las rotaciones y lleva adelante una transición sin romper lo construido. La salida progresiva de referentes históricos y la integración de nuevos jugadores no generaron fracturas internas ni conflictos públicos. Eso también habla de liderazgo. La evolución más importante quizás sea otra: aprendió a desenchufar. Ya no lidera desde la urgencia. Lidera desde la estabilidad. Entendió que ningún proyecto puede sostenerse si el líder vive atrapado en una tensión constante. Quien no dosifica la intensidad termina agotándose y desgastando al grupo.

El liderazgo silencioso que convirtió a Scaloni en caso de estudio

Lo valioso es que nunca perdió lo esencial. Sigue sosteniendo un liderazgo horizontal, sin jerarquías tóxicas ni personalismos. Construyó un ambiente donde el talento individual está al servicio del colectivo. En criminología sabemos que los grupos con alta confianza interna y bajo nivel de conflicto tienen menos riesgo de fractura, sea en un vestuario, en una institución o en una sociedad. Por eso Scaloni trasciende el fútbol. Demostró que es posible liderar sin aspavientos, sin marketing personal y sin destruir al otro. En una época dominada por liderazgos narcisistas y polarizadores, su estilo silencioso se convirtió en un caso de estudio sobre liderazgo deportivo y gestión emocional de grupos.

SCALONI2 En una Argentina atravesada por la grieta, la inflación y el desgaste social, logró algo que la política lleva décadas intentando sin éxito: unir. Archivo.

La lección social que deja Scaloni

Por eso sostengo algo que ya planteé en 2025: necesitamos un Scaloni en cada barrio, en cada escuela y en cada organización. Liderazgos capaces de reconstruir confianza, generar compromiso y sostener el respeto mutuo incluso en contextos de crisis. Porque si un técnico que muchos consideraban “sin experiencia” pudo sanar simbólicamente a una nación fracturada, imaginen lo que podría lograr una generación de líderes formada bajo esos mismos principios.

Ahí está la verdadera diferencia entre el Scaloni de 2022 y el de 2026.

El primero nos devolvió la esperanza.

El segundo nos está enseñando cómo sostenerla.

* Eduardo Muñoz. Criminólogo. Creador del Teorema de la Omisión Preventiva. Autor de La doble cara del gol (2026), un análisis criminológico del fútbol y el poder.

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