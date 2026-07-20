De la fuente reveló la frase que le dijo al oído a Scaloni tras ganarle la final del Mundial

Tras consagrarse campeón con España, Luis de la Fuente contó detalles de la charla íntima que tuvo con el DT argentino en un momento más que especial.

La final del Mundial 2026 dejó, entre tantas cosas, una postal cargada de respeto. Apenas el árbitro marcó el final del partido que consagró a España como campeona del mundo, Luis de la Fuente no salió disparado a celebrar con sus jugadores: primero fue a buscar a Lionel Scaloni para fundirse en un nostálgico abrazo.

De la Fuente habló de su charla y la amistad con Scaloni tras la final del Mundial Ya en conferencia de prensa, el entrenador de la Roja reveló qué se dijeron en ese emotivo encuentro y aprovechó para volver a elogiar al DT de la Selección argentina, con quien mantiene una relación de varios años. "Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para, insisto, agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado, por las conversaciones que hemos tenido de fútbol", comenzó relatando el español.

"Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre. A mí me ha servido de mucho", agregó, destacó los consejos que recibió de Scaloni acerca de la presión que implica dirigir una selección de primer nivel

Luis de la Fuente levantó la Copa del Mundo junto a sus jugadores tras el triunfo ante Argentina. EFE De la Fuente también tuvo palabras de reconocimiento para el histórico ciclo del Gringo. "Lo entiendo. Pero tiene que estar muy feliz, muy contento de la trayectoria que lleva en la Selección argentina. Ha batido todos los récords", reconoció el técnico.