Leo Balerdi, afuera del Mundial por lesión: los 10 posibles reemplazantes y quién corre con ventaja

La Selección argentina sufrió una dura baja de cara al Mundial 2026 . Leonardo Balerdi quedó descartado para la Copa del Mundo luego de sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante uno de los últimos entrenamientos previos al viaje.

El defensor del Olympique de Marsella no pudo completar la práctica del viernes y los estudios posteriores confirmaron una lesión que demandará varias semanas de recuperación, un plazo incompatible con el inicio del torneo.

La confirmación llegó este sábado a través de los canales oficiales de la Selección argentina. "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo", informó la AFA.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! pic.twitter.com/gMZAiS2b2k

Con la baja ya confirmada, todas las miradas apuntan ahora a la decisión que deberá tomar Lionel Scaloni para completar la lista definitiva. El principal candidato para ocupar el lugar vacante es Marcos Senesi.

El defensor viene de una destacada temporada en el Bournemouth de Inglaterra, equipo que finalizó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación para la próxima UEFA Europa League.

Además de su experiencia en el fútbol europeo, Senesi ya conoce el ciclo de Scaloni y ha formado parte de convocatorias anteriores de la Selección argentina, un aspecto que podría jugar a su favor en la decisión final.

marcos senesi Marcos Senesi, principal candidato para reemplazar a Leo Balerdi en la Selección. Instagram @marcosenesi

Las otras opciones que tiene Scaloni

El reglamento establece que cualquier reemplazante debe surgir de la prelista de 55 futbolistas presentada ante la FIFA antes del Mundial. Entre los defensores que integran ese listado y no fueron convocados inicialmente aparecen Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

Por características y experiencia internacional, Senesi asoma como el nombre con mayores posibilidades, aunque la decisión final dependerá del análisis que realice el cuerpo técnico en las próximas horas.

Mientras tanto, la Selección argentina trabaja contrarreloj para reorganizar su plantel tras una baja sensible, a menos de una semana del comienzo del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.